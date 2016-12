Veleggia sul Mediterraneo con il Boat sharing

Guidati dalla passione di skipper esperti, i viaggiatori possono vivere una vacanza davvero indimenticabile ad un costo accessibile a tutti, prenotando singolarmente un posto a bordo o riservando l'intera imbarcazione. Le esperienze proposte dagli skipper della community sono infatti assolutamente uniche e permettono di scoprire le bellezze del mare e della costa, condividendo l'avventura con nuovi amici. Per partecipare alle vacanze non è necessario essere velisti, ciò che accomuna tutti coloro che scelgono Sailsquare è la voglia di vivere il mare in modo innovativo e autentico e conoscere persone nuove. Il mediterraneo si apre quindi a nuove esperienze di viaggi e vacanze: basta cliccare per scoprire anche chi è lo skipper che condurrà l'imbarcazione e scoprire e scegliere i propri compagni di viaggio.



In flottiglia alle Baleari - Navigare in flottiglia è un'esperienza indimenticabile. Immaginate 4 o 5 barche che navigano insieme con quaranta e più amici a bordo, tra bagni, feste e paesaggi da sogno, nella rotta più cool del momento per giovani e single.



Isole Egadi - Con acque turchesi, paesaggi mozzafiato e brezze gentili, le isole Egadi hanno un fascino unico che sa conquistare tanto sportivi che buongustai e amanti del relax. Tra un tuffo in acque cristalline e favolose cene gustando le specialità locali a base di tonno, vi aspetta una vacanza a tutto relax da condividere con nuovi e vecchi amici.



Il mare interno della Grecia Ionica - Il tratto di mare compreso tra Itaca, Cefalonia e Zante comprende tante piccole, meravigliose isole poco conosciute, con centri abitati pittoreschi e baie favolose. Per una vacanza scandita da rilassanti veleggiate, deliziosi pranzi e feste in baia con altre barche di amici.



Una settimana in Costa Azzurra - La Costa Azzurra è un luogo unico, dove la natura si fonde con la mondanità, regalando luoghi rilassanti ma anche selvaggi. Per una settimana di divertimento ed aperitivi “bord de mer”, all'insegna del glamour nel regno della “Dolce vita” francese.



Veleggiando da Portoferraio a Saint Florent passando per la Capraia - Una settimana veleggiando tra Porto Ferraio e Saint Florent, passando per il mare cristallino e incontaminato del Parco Nazionale delle isole dell'arcipelago toscano. Un viaggio all'insegna della natura e della buona compagnia, con serate nelle baie più belle godendosi un buon bicchiere di vino e preparando fantastiche cene.



Cicladi in catamarano - Un paradiso per gli amanti del mare da solcare a bordo di un magnifico catamarano, per un viaggio all'insegna del relax, del mare blu e delle più celebri isole del divertimento.



Veleggiando tra il Colosso di Rodi e Kos - Una vacanza tra le perle del Dodecaneso, l'arcipelago greco incastonato tra le Cicladi a ovest e la Turchia a oriente, il cui influsso si percepisce in mille dettagli, soprattutto nei sapori e odori delle colare spezie tipiche delle prelibatezze mediorientali. Per chi ama la navigazione ma anche il relax in rada e una bella cena a lume di candela, cucinando il pesce appena pescato.



Ibiza e Formentera - Dal relax in calette nascoste a feste in spiaggia assieme all'equipaggio, per conoscere nuovi amici da tutto il mondo, Ibiza e Formentera sembrano fatte apposta per essere godute in barca a vela.



Fuga di Ferragosto alle Incoronate - Paesaggi lunari e natura incontaminata, le Incoronate, o Kornati in lingua croata, sono un Parco nazionale protetto e costituiscono l'arcipelago con il maggior numero d'isole dell'intero Mediterraneo, oltre ad essere uno dei più belli al mondo. Per un viaggio liberi dallo stress, su un fantastico 15 metri ricco di ogni comfort e con connessione Wi-fi, per condividere con gli amici rimasti a terra lo spettacolo di una natura incontaminata.