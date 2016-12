Vacanze in Croazia, come Robinson Crusoé

Il faro di Metternich - Costruito nel 1818, sembra, dal principe di Metternich per farne il nido d'amore per una bellissima donna croata che aveva conosciuto a Vienna, il faro di Savudrija, e' il piu' antico dell'Adriatico e piu' a nord rispetto ad altri fari in Croazia. E' collocato nelle estreme vicinanze del confine con la Repubblica di Slovenia, a soli 56 km a sud da Trieste. Il faro cui segnale luminoso e' visibile da 17 miglia nautiche, ovvero da 32 km di distanza, e' alto 36 m ed e' abitato da un guardiano con famiglia. La piu' vicina localita' turistica e' Umago che dista appena 9 km. Il faro e' collegato molto bene con l'area circostante. Savudrija e' famosa per l'ottimo pesce ed eccezionale prosciutto.



Sveti Ivan, per i sub - Il faro di Sveti Ivan, costruito nel 1853, si trova sull'isolotto piu' sporgente del piccolo arcipelago situato davanti a Rovigno. Si tratta di uno scoglio nudo di dimensioni di 70 x 50 metri, con la costa relativamente dolce e con il mare poco profondo. La torre del faro, dalla quale si estende una vista stupenda, e' alta 23 m. Sull'isola esiste un approdo e una gru per le barche piccole. Attorno, il mare è profondo fino a 40 metri ed è ideale per i sub. Per la sussistenza nel piccolo paradiso, bisogna accordarsi con il guardiano del faro.



Una vacanza da Robinson Crusoè - Il faro di Plocica, costruito nel 1887, si trova sull'omonimo isolotto, situato tra le isole di Korcula e Hvar e la penisola di Pelješac. A Plocica possono soggiornare fino a 14 persone, e dato che non ha guardiano e' ideale per il turismo alla Robinson Crusoé. Intorno all'edificio c'e' un cortile lastricato dove durante l'intera giornata si puo' trovare un po' d'ombra, grazie agli alberi di tamerici e centenari alberi di fico. Le acque intorno all'isolotto sono tra le piu' affascinanti sullo'Adriatico, soprattutto per il sub in apnea. Anche la pesca sportiva coll'amo offre grandi possibilita', specialmente all'alba e nel tardo pomeriggio.



I più straordinari tramonti dell'Adriatico - Il faro di Porer e' costruito nel 1833 sull'omonimo isolotto, 2,5 km a sudovest dal promontorio meridionale dell'Istria e dal paese di Premantura. La torre alta 35 metri si trova proprio al centro dell'edificio di pietra a pianterreno, con un cortile in cemento. L'isolotto e' uno scoglio di larghezza di 80 m, con tre approdi piuttosto piccoli. Basta qualche minuto per attraversare l'intero isolotto: i tramonti di Porer sono considerati tra i piu' belli sull'Adriatico. Durante il giorno si sviluppano dei venti estremamente forti, quindi, il windsurf si raccomanda soltanto agli esperti. Il guardiano del faro vi mostrera' volentieri quali sono i posti dove potete fare i bagni in determinati periodi della giornata.



Immersi nella pineta - L'isolotto su cui sorge il faro di Prisnjak dista appena trecento metri dalla costa occidentale dell'isola di Murter. Nell'anno 1886 qui ci fu costruito il faro, affinché i capitani si orientassero piu facilmente quando entravano nell'arcipelago di Murter dalla direzione del sud e dell'ovest. Il mare circondante e estremamente ricco di pesce, mentre l´edificio del faro dista soltanto 15 metri dalla spiaggia e dall´approdo con una piccola riva. Ornata con dei muri a secco e con qualche piccola pineta, Prisnjak e l'isola più bella tra le Murter. Il faro dispone di un appartamento spazioso con un ampio terrazzo in pietra. Immerso in una pineta, questo faro rappresenta un luogo di villeggiatura ideale per le vacanze sportive. Consigliato non solo in estate ma anche dalla primavera all'autunno.



Tra gentilezza e rusticità - Chi ci è stato ricorda un'esperienza indimenticabile, per il confort e la gentilezza delle persone: il faro di Marlera si trova sulla punta di Lisignano ad una distanza di 25 m dal mare. Il faro è stato costruito tra il 1865 e il 1880 e la gente di Liznjan lo chiama Lanterna. Il faro di Marlera si trova vicino a diverse isole e isolotti. Dal 1970 il faro è stato abitato.Il faro ha una torre alta 9 m che emette segnali luminosi. Il faro di Marlera ha un solo piano dalla superficie totale di 60 m2. La struttura non dispone di corrente elettrica, l'acqua proviene dalla cisterna con l'acqua piovana. Il faro è automatizzato.



Lontano da tutto - Il faro di Palagruza fu costruito nel 1875 sull'omonima isola, sorge proprio nel centro dell'Adriatico tra la costa croata e quella italiana. L'isola di Palagruza, la più distante dalla costa di tutto l'Adriatico, è una riserva naturale. L'edificio del faro, abitato dai due guardiani e dalle loro famiglie, si trova al centro dell'isola in posizione suggestiva e panoramica a 90 metri sul livello del mare. Accordandosi con i guardiani è possibile fare gite alla scoperta di siti archeologici e naturali. Dispone di due appartamenti da 4 persone entrambi dotati di una camera da letto, soggiorno con angolo cottura e divano letto, TV Sat e servizi privati.



Il faro più alto dell'Adriatico - Il paese di Veli Rat, da cui prende il nome il faro, si trova a nord dell'Isola Lunga, nell'insenatura di Čuna Fu abitato fin dai tempi dei romani. Il paese accoglie una marina moderna per le imbarcazioni, l'ufficio turistico e l'ufficio postale. Al sud-est da Veli Rat si trova Sakarun, una delle spiagge più belle dell'Adriatico. Ma la perla di Veli Rat è il faro di Punta Bjanka, situato a tre chilometri dal paese. Il faro di Punta Bjanka è il più alto dell'Adriatico con i suoi 42 metri di altezza. A tutti i visitatori che amano solitudine e intimità, il faro offre l'alloggio nell'appartamento, anche se è necessario fare prenotazioni in tempo perché le richieste dell'alloggio nel faro sono numerose.



Immersi nel verde - Il faro di punta Verudella ( Verudica in croato) si trova di fronte all'isola di Veruda, a sud di Pola. Il faro è immerso nel verde degli alberi che lo circondano e avvolto dal blu del mare cristallino all'interno del villaggio turistico Punta Verudella. Il faro venne costruito nel 1877 ed è composto da una torre quadrata alta 8 m. Il faro ha un solo piano dalla superficie totale di 50 m2, inoltre ci sono un magazzino, una piccola dispensa e il giardino. Il faro ha l'energia elettrica mentre l'acqua proviene dalla rete idrica comunale. Il faro è automatizzato e non ci sono guardiani.



L'isolotto romantico - Poco prima di arrivare a Dubrovnik ecco il faro Grebeni, attivo dal 1872. Oggi il faro è stato aperto ai turisti come casa vacanza. Grebeni è un luogo romantico solitario, che si trova a 300 metri dalla costa. A faro Grebeni si può arrivare soltanto in barca: il faro dispone di una magnifica e ampia terrazza con una vista mozzafiato sull'Adriatico: un soggiorno che va bene sia per gli adulti che per i bambini.



Per maggiori informazioni: www.istra.com , www.lighthouses-croatia.com