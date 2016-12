Isole greche: un sogno aspettando l’estate

Zacinto - La migliore per le spiaggie - La regina delle isole Ionie e probabilmente di tutta la Grecia per quanto riguarda le spiagge. Chiunque abbia visitato Zacinto non avrà potuto fare a meno di ammirare lo spettacolo di lingue di sabbia sormontate da scogliere vertiginose. La Spiaggia del relitto, raggiungibile solo in barca, è probabilmente la più famosa dell'isola e una delle più celebri di tutto il Mediterraneo.



Corfu – La migliore per le famiglie - Anche se anch'essa è stata vittima di massicci afflussi turistici, quest'isola è riuscita a confinarli in alcune aree limitate. Per tutte le famiglie che cercano la tranquillità e la pace che si respirava un tempo sarà sufficiente evitare le zone più inflazionate. A Corfu è anche ambientato il famoso romanzo di Gerald Durrell “La mia famiglia e altri animali”, lettura perfetta prima della partenza.



Delos – La migliore per la storia e la cultura - Secondo l'antica mitologia greca questo sarebbe il luogo natale del dio Apollo, ma dell'antichità non ha solo menzioni nelle leggende: infatti oggi è interamente coperta di rovine, tanto da esser stata dichiarata nella sua interezza Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. È possibile visitare l'isola in giornata raggiungendola in battello, ma non pernottarvi.



Mykonos – La migliore per la vita notturna - Ci troviamo in questo caso di fronte ad una delle località turistiche più famose in Europa per quanto riguarda la vita notturna estiva insieme a Ibiza. L'offerta in questo senso spazia davvero per ogni tipo di locale, sia esso un rock-cafe, un gay-bar o una discoteca. L'atmosfera che si respira sull'isola è irresistibile per chiunque abbia voglia di vivere più la notte che il giorno.



Creta – La migliore per mangiare - Quest'isola offre, grazie al suo clima temperato, un'incredibile varietà di cibi, tanto che è possibile trovare anche banane e avocadi coltivati in loco. Questo ha contribuito alla nascita di molti agriturismi, che offriranno ai viaggiatori l'opportunità di provare la tradizionale cucina greca regionale arricchita dalla freschezza e dalla qualità delle materie prime dell'isola.



Koufunissi – La migliore per la quiete - Una piccola perla nell'arcipelago delle Cicladi, Koufunissi è stata scoperta dai turisti solo negli ultimi 10 anni, tanto che fino al 1980 non vi era neppure l'elettricità. Il piccolo centro abitato conta ad oggi poco più di 360 abitanti, un numero perfetto per chi cerca un po' di quiete e un taglio netto dallo stress della vita cittadina.



Andros – La migliore per camminare - Le colline coperte dalla vegetazione mediterranea di Andros sono attraversate da antichi sentieri lastricati, perfetti per tutti gli amanti dell'escursionismo. Esplorare a piedi piccoli boschi di mandorli per raggiungere l'antico monastero di Panachrantos è un'esperienza unica.



Simi – La migliore per le coppie - Senza dubbio l'isola più romantica della Grecia insieme a Santorini grazie al suo porto, fatto di case dai colori pastello, taverne e piccoli negozi. Inoltre le numerose spiaggette raggiungibili esclusivamente in barca la rendono perfetta per tutte le coppie in cerca di un un angolo di intimità.



Santorini – la migliore per la vista - Probabilmente la più celebre tra tutte le isole greche. Oltre ad essere perfetta per le coppie in cerca di una vacanza romantica, offre anche uno scenario spettacolare a tutti i turisti che vogliano godere della vista mozzafiato di paesi bianchi e azzurri abbarbicati su scogliere a strapiombo sul mare.



Leucade – La migliore per gli sport acquatici - Baie ampie e un clima ventoso rendono quest'isola perfetta per tutti gli amanti della barca a vela o del windsurf. Oltre alle spiaggie maestose possiamo menzionare tra le attrazioni anche l'interno dell'isola, dall'atmosfera tipicamente sonnolenta, tipica delle isole mediterranee e la precedente capitale Karya.



Sciro – La migliore per gli alternativi - La più remota e selvaggia delle isole Sporadi è una meta perfetta per chi fosse alla ricerca di una vacanza fatta non solo di mare, ma anche di meditazione, arte e creatività. L'offerta di corsi di yoga, musica danza e pittura per i visitatori è infatti estremamente variegata. La scelta ideale per un'estate alternativa.



