In Riviera Romagnola un mare di promozioni

Treno con vista mare – Una delle tante iniziative per godersi al meglio l'estate romagnola coinvolge albergatori di Rimini, Riccione e Cattolica. La promozione Al mare in treno permette ai turisti che viaggeranno su Trenitalia soggiornando almeno una settimana negli hotel convenzionati di queste tre cittadine di ricevere il rimborso del biglietto direttamente dall'albergatore. Agli ospiti verrà inoltre rimborsato il biglietto dell'autobus per il trasferimento dalla stazione agli hotel. Info: www.almareintreno.it



L'ecologia s'impara giocando – A rendere più appetibile la riviera romagnola anche per i più piccoli, c'è il progetto Eco Vacanza: dal 13 al 20 giugno negli alberghi di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata i bambini verranno accolti con un kit di benvenuto e potranno vivere una settimana di soggiorno in hotel con animazione diurna e serale tutta improntata sull'ecologia. E al momento della partenza, ogni bambino da 6 a 13 anni riceverà un buono in materiale di cancelleria. Le attività previste sono quiz, giochi didattici, laboratori creativi e di riciclo, perlustrazioni di spiagge e pinete, caccia al tesoro nella natura e due serate di Eco Olimpiadi per tutta la famiglia, tutto all'insegna del divertimento. Info: www.ecovacanza.eu



La solidarietà va in vacanza - La spiaggia di Cesenatico, da Valverde a Zadina, sostiene il progetto dell'Ospedale M. Bufalini di Cesena Pediatria a Misura di Bambino, allargando i confini della solidarietà con l'ingresso di Tippest, la piattaforma di social shopping. Per tutto il mese di maggio su Tippest sarà possibile fare donazioni al progetto che mira a dare sostegno psicologico ai bimbi ricoverati in Pediatria attraverso giochi e laboratori organizzati dai clown dottori volontari. A fronte della donazione sarà possibile stampare un coupon, valido tutto maggio per una giornata al mare con ombrellone e lettini.



Per informazioni: www.emiliaromagnaturismo.it



Per conoscere le condizioni del tempo, visita www.meteo.it