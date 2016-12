Grecia: Leucade, isola di Saffo e gioiello dello Ionio

L’isola prende il nome da Leucas, il bianco sperone di roccia della spiaggia di Katsiki, che si alza alta verso il mare aperto e Cefalonia. Quel promontorio, sul quale fu innalzato un tempio al solare dio Apollo, ha una mitica leggenda: dalla sua cima si gettavano gli amanti infelici e Menandro ricorda che fu la poetessa Saffo, la vittima più illustre. Dopo la conquista siculo-normanna del XII-XIII secolo entrò a far parte stabilmente della Repubblica di Venezia. Occupata dai Francesi per breve periodo, fece parte della Repubblica delle Sette Isole Unite, sotto protettorato russo-ottomano, ma a guida italo/veneto-greca. Passò quindi al Regno Unito e poi alla Grecia (1864).



Scorpio, l’isola degli Onassis - Da Nidri che è il suo principale centro turistico si possono vedere alcune belle isolette tra le quali c’è Scorpio, ancora di proprietà della famiglia dell’armatore che impalmò in seconde nozze la bella Jacqueline, moglie del Presidente degli Stati Uniti assassinato a Dallas. Lefkada, centro amministrativo dell’isola, riserva altre belle sorprese: la baia di Vassiliki, a sud dell'isola, è famosa per le condizioni estremamente favorevoli al windsurf. La pratica di tale sport infatti è garantita dalla regolarità del vento proveniente dalle montagne. Inoltre la lunga penisola montuosa che delimita a ovest la baia garantisce condizioni di acqua piatta ideali per questo sport. Nella spiaggia a nord-ovest, Agios Ioannis, è praticato anche il kitesurf, con vento termico che si leva tutti i pomeriggi da maggio a settembre.



Un anello stradale intorno all'isola - Lefkada è caratterizzata dalla presenza di numerose spiagge e baie facilmente raggiungibili percorrendo la principale arteria stradale che forma un anello di circa 100 km attorno all'isola. La parte occidentale, quella che si affaccia verso l’Italia, si è formata in seguito ad uno smottamento e presenta un aspetto selvaggio e incontaminato. Si distingue dal resto dell’isola per la presenza di coste rocciose e di lunghe spiagge bianche che contrastano con il color smeraldo del mare, creando uno scenario naturale di straordinaria bellezza.



Ecco le più belle spiagge - Tra le spiagge più belle ricordiamo: Mikros Gialos che si trova in una naturale insenatura a forma di mezzaluna, dove i ciottoli sono bianchissimi e il mare è verde smeraldo; Agiofili incantevole baia di ciottoli bianchi, circondata da una bianca scogliera e da un mare trasparente; Milos, raggiungibile soltanto a piedi o magari affittando un motoscafo al villaggio di Agios Nikitas. Nessun tipo di servizio ma una tranquillità veramente impagabile; Porto Katsiki, teatro del gesto di Saffo è considerata la più bella dell’isola anche se raggiungibile con una discesa (e la successiva risalita) di cento gradini. Ma ne vale assolutamente la pena. Altre spiagge non meno belle sono: Agios Ioannis, Pefkoulia, Kathisma, Amousso.



Una cucina gustosa - In tutta l’isola una cucina particolare e gustosissima, e profumi invitanti dai numerosi ristorantini spesso in riva al mare, che offrono le lenticchie di Englouvì, le cotolette d’agnello, l’insalata greca, i peperoni o pomodori ripieni chiamati yemistà, il sublime Tzatziki (yogurt cetrioli e aglio) il pastitsio, misto di carne tritata e besciamella.



Per informazioni metereologiche in tempo reale: www.meteo.it