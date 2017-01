Vacanze sulla neve? In Val Gardena è meglio

Con Ortisei, Santa Cristina e Selva la Val Gardena, è conosciuta nel mondo da tutti gli appassionati di sci che desiderano passare qui una vacanza invernale con infinite possibilità di divertimento all’aria aperta.



Piste sicure con 300 gatti delle nevi - Il Sellaronda, il mitico giro sciistico intorno al massiccio del Sella, con il collegamento all’Alpe di Siusi e il Dolomiti Superski (12 comprensori sciistici e 1.200 km di piste), sono in grado di soddisfare le esigenze di ogni sciatore, dal principiante al professionista. Un solo skipass per oltre 500 km di piste collegate, il 95% delle quali coperte da innevamento artificiale e dotate di impianti di risalita tra i più sicuri al mondo, la cui manutenzione avviene ogni anno nel rispetto di tutte le normative emanate dalla Comunità Europea. Ogni pista, inoltre, è sistemata ogni sera grazie alla disponibilità di oltre 300 gatti delle nevi.



Le piste dei campioni - Una buona parte della storia dello sci in Italia, e non solo, è stata scritta lungo le piste e i pendii di questa valle, grazie a campioni di varie discipline (come Isolde Kostner, Werner Perathoner e Peter Runggaldier) e alla Coppa del Mondo le cui gare, ogni anno prima di Natale, si svolgono lungo la mitica pista Saslong, 3,4 km per un dislivello di 839 metri. Cinque scuole di sci alpino e due scuole di alpinismo, tutti gli anni accolgono gli appassionati, grandi e piccini, per assicurare loro divertimento dentro e fuori dalle piste.



Sciare in Val Gardena - La Val Gardena vanta una centenaria esperienza nel turismo ed è in grado di coniugare una forte e affascinate tradizione culturale, con tecnologie e strutture all’avanguardia, per permettere una vacanza ideale a tutti gli appassionati di sport invernali. La grande novità di questa stagione invernale è la modernissima seggiovia riscaldata a 8 posti Gran Paradiso, prima in Italia, che avrà una tratta più lunga per servire anche il Sellaronda antiorario, collegandolo alla famosissima "Città dei Sassi“. La nuova seggiovia, oltre all’aspetto funzionale e al comfort, è stata studiata anche per “piacere”. E’, infatti, dotata di bellissime cupole di colore blu, che contribuiranno a dare una visuale più spettacolare rispetto al colore grigio fumé abitualmente utilizzato. Ha una portata oraria di 2.200 persone, e copre una lunghezza di 1 km per un dislivello di 231 metri, in 3,21 minuti.



“Ladies First”: prima le donne - Val Gardena Active “Ladies Special” è un programma di attività invernali, dedicato alle donne che vogliono trascorre una vacanza in questa incantevole valle delle Dolomiti interessandosi a una serie di aspetti di carattere culturale, culinario e sportivo. Le attività di “Ladies Special” sono varie, con un comune denominatore però: il relax. Le giornate saranno, quindi, piacevolmente impegnate tra escursioni a piedi, sport mattutino e corsi di cucina. Attraverso questo ricco programma è possibile scoprire quanto la Val Gardena sia in grado di offrire dal punto di vista naturalistico, ma non solo. Alla fine di un’intensa giornata, ad esempio, i centri delle cittadine di Ortisei, Santa Cristina e Selva di Val Gardena sono un’ottima meta per dedicarsi a bere un aperitivo in compagnia o allo shopping. Ogni attività proposta dal programma “Ladies Special” ha un costo diverso, con importanti riduzioni per i partner Val Gardena Active.



Anche gastronomia e cultura - Val Gardena significa anche gastronomia di alta qualità, arte e cultura, perché si tratta di una valle con una storia importante e tradizioni molto forti che da sempre esprimono con molto vigore il patrimonio della cultura Ladina. Ogni anno, infatti, iniziative ed eventi trovano ampio spazio per trasmettere ai visitatori le peculiarità di tale patrimonio. Tutta la cucina gardenese, da quella dei ristoranti “stellati” a quella dei rifugi e dei masi, si basa sempre su antiche ricette rielaborate dalla fantasia di chef e di cuochi, che utilizzano molto le materie prime locali. L’artigianato del legno, inoltre, ha una storia che ha origine dal 1700. Oggi sono molti gli artisti della valle e la Galleria UNIKA e l’Esposizione Permanente dell’Artigianato Art 52 ospitano i lavori e le creazioni dei più grandi maestri.



E infine il Mercatino - Il Mercatino di Natale di Santa Cristina, tradizionalmente offre tanti prodotti tipici, sia dell’artigianato sia della gastronomia locale. Posizionato in luogo panoramico, ai piedi del Sassolungo e del Castel Gardena, offre da sempre un’atmosfera particolare e tante buone idee per un regalo di Natale. Vasta l’offerta di dolci tirolesi e specialità che allieteranno i palati dei visitatori, i quali potranno assistere anche alle esibizioni dal vivo dei maestri scultori gardenesi e ascoltare musica e melodie di montagna. Ogni fine settimana e giorni feriali, dalle ore 10.00 alle ore 18:30, saranno sfornati i biscotti di pan pepato e gli squisiti “Spitzbuben”, biscotti di pasta frolla ripieni di marmellata alle albicocche.



