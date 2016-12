Siena d’inverno: la bellezza dà spettacolo

Teatro al Museo Civico - Al Museo Civico, all’interno del Palazzo Comunale di Siena che è uno dei più importanti esempi di architettura gotica, saranno molte le occasioni per entrare in contatto con il fascino della storia. Ogni martedì, dalle ore 10 alle ore 18, le porte del Museo saranno aperte gratuitamente ai visitatori. Per chi sceglierà di approfondire le curiosità e gli aneddoti legate alle sale e alle opere, sempre ogni martedì, sarà possibile partecipare alle visite a pagamento con la guida di storiche dell’arte. Ogni domenica, per quattro settimane, tornerà la seconda edizione della rassegna "Teatro al Museo". Gli attori della compagnia LaLut 'usciranno’ dalle opere d’arte del Civico per vestire i panni di 'guide d’eccezione’: da Duccio di Buoninsegna a Simone Martini, fino al Podestà e al Guidoriccio.



Il Palazzo Comunale le 'stanze segrete’ - Tra le novità più importanti dell’edizione 2016 di 'Febbraio al Museo’ c’è la possibilità di visitare luoghi solitamente chiusi al pubblico all’interno del Palazzo Comunale. Per tutto il mese di febbraio, da giovedì a sabato saranno aperte la Sala dei Costumi per presentare al pubblico le monture del Corteo Storico, indossate dai figuranti del Comune, nel corso della passeggiata storica che precede sempre la corsa del Palio. La visita, a pagamento su prenotazione, si svolgerà da giovedì a sabato per tutto il mese di febbraio alle ore 21 con ritrovo nel Cortile del Podestà del Palazzo Comunale in Piazza del Campo. Le prime tre domeniche di febbraio (7, 14 e 21), alle ore 11, sarà possibile scoprire, in via eccezionale, le 'stanze segrete’ al piano terra del Palazzo offrendo la possibilità di visitare spazi e opere d’arte solitamente non accessibili. Questo esclusivo viaggio nell’arte senese potrà essere effettuato, a pagamento su prenotazione.



Tutto sulla splendida Cattedrale di Siena - Incontri, visite guidate e conferenze dedicate alla Cattedrale di Siena. Sono questi gli ingredienti degli eventi organizzati da Opera del Duomo per 'Febbraio al Museo’. Ogni martedì di febbraio (2, 9, 16, 23) alle ore 11 sarà possibile partecipare alla visita guidata gratuita del Museo dell’Opera, con prenotazione obbligatoria. Ogni sabato di febbraio (6, 13, 20, 27) l’Opera della Metropolitana propone ’Risvegli d’arte’ a partire dalle ore 10.30 nella Cripta del Duomo. Durante l’iniziativa verrà offerta una colazione di benvenuto che precederà una lezione tematica su varie opere d’arte della cattedrale. Domenica 14 e 28 febbraio alle ore 16, torna dopo il successo delle passate edizioni “Il Saloncino – Un tè all’Opera” che si apre con una conferenza sulla storia del Duomo e si chiude con la degustazione di tè provenienti da tutto il mondo. Il Saloncino si svolge nella Cripta della Cattedrale, a partire dalle ore 16.



Alla Sinagoga lezione musicale formato baby - Musica per i più piccoli al Matroneo della Sinagoga, in Vicolo delle Scotte, in occasione dell’evento “Jewish Lives. Omaggio a Edwin Elias Gordon”, in programma domenica 21 febbraio alle ore 10.30. Per l’occasione i bambini fino a 3 anni potranno partecipare a una lezione di Musicainfasce. L' attività, rivolta ai bambini accompagnati da un adulto, sarà condotta da Nora Iosia, cantante e insegnante dell’Associazione italiana Gordon per l'apprendimento musicale.



Visite guidate alla sede dell’Accademia Musicale Chigiana - Anche l’Accademia musicale Chigiana aderisce a 'Febbraio al Museo'. Palazzo Chigi Saracini, sede dell'Accademia, aprirà le sue porte ai visitatori per scoprire la storia di alcune delle più prestigiose famiglie della nobiltà senese. Ogni martedì di febbraio (2, 9, 16, 23) alle ore 11.30 sarà possibile ammirare una delle più importanti raccolte private italiane, che conservano arredi, pitture murali, stoffe e parati, testimoni del gusto neoclassico di Galgano Saracini, di quello tardo romantico del figlio Alessandro e dell'eclettismo del conte Guido Chigi Saracini, ultimo discendente di due nobili casate e fondatore nel 1932 dell'Accademia Musicale Chigiana. La visita guidata del martedì è gratuita con prenotazione.



Anche l'acqua ha il suo Museo - Ricordiamo anche l'eccezionale Museo Museo dell'Acqua di Siena occupa i tre piani, due di origine settecentesca ed il terzo ottocentesca, sovrastanti la Fonte di Pescaia, e permetterà ai visitatori di conoscere ed apprezzare una delle realizzazioni più straordinarie della storia di Siena: il sistema dei bottini, delle fonti e dei manufatti che portavano l'acqua in città. Il percorso museale è stato progettato con un approccio multimediale; il visitatore viene cioè immerso nel racconto dei bottini e delle fonti attraverso filmati, narrazioni e oggetti che rendono particolarmente coinvolgente e piacevole la visita. Nella documentazione audio sono anche incluse le testimonianze degli anziani della Città che ci aiutano a capire quanta parte della storia, della struttura della città e della memoria dei senesi siano legate al sistema dell'acqua che si nasconde sottoterra.



