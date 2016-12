Sappada: un'estate nel cuore delle Dolomiti

Sappada è una magica località nel cuore delle Dolomiti Bellunesi , a cavallo tra le province di Udine e Belluno. Qui, l'estate ai piedi delle montagne si svolge all'insegna di benessere, relax e divertimento. Centro ricco di tradizione e folklore, Sappada è il punto di partenza perfetto per escursioni a piedi , itinerari in mountain bike e per vivere una vacanza in totale full immersion nella natura, in compagnia di tutta la famiglia.

Sappada è una località montana naturalmente vocata al turismo: le sue caratteristiche casette in legno, l'artigianato locale e la tipica cucina di montagna la rendono una meta rinomata sia in estate che in inverno. Tra numerosi sentieri e rifugi nelle montagne circostanti, la stagione l'estate offre vacanze a misura di famiglia: da luglio a settembre, grazie agli impianti di risalita "Sappada 2000" sono agevolati i collgamenti e le escursioni verso i Laghi d'Olbe e il Passo del Mulo.

Sappada è circondata da imponenti e suggestivi massicci dolomitici, il paesaggio è caratterizzato da verdi pascoli e lussureggianti boschi di conifere; numerose le cascatelle e i laghetti alpini. Oltre il Peralba, che con i suoi 2.694 m è la seconda vetta delle Alpi Carniche, le cime principali sono il Pic Cjadenis (2.490 m) e il Monte Lastroni (2.450 m). L'ambiente che circonda Sappada è ancora incontaminato: per questo nelle foreste di abeti e di larici che circondano il paese è facile incontrare il gallo cedrone, il fagiano di monte, la pernice bianca, l'ermellino, la volpe, oltre naturalmente a lepri e scoiattoli. Se si sale più in alto gli incontri diventano più emozionanti e può capitare di trovarsi a tu per tu con marmotte, camosci, cervi, e caprioli.

Tra i monumeti più interessanti, meritano una visita la Chiesa di Santa Margherita, in borgata Granvilla, di stile barocco e risalente al 1779, e il Santuario Regina Pacis, in borgata Soravia, costruito nel 1973 per assolvere un voto espresso durante la seconda guerra mondiale, su progetto dell'architetto Luciano Ria. Da non perdere anche la Cappella di Sant'Antonio, la più antica di Sappada, situata nella parte alta di borgata Bach, costruita nel 1726.

I bambini hanno a loro disposizione, nei parchi giochi del paese, divertimenti come le reti elastiche, il minigolf, le più classiche altalene e le piste su gommone di Nevelandia Estate. Numerosi sono anche i percorsi dove passeggiare a cavallo, in mountain bike o a piedi e per gli appassionati di pesca è presente anche un bellissimo laghetto per rilassarsi e pescare in tranquillità.

Sappada è anche un percorso sensoriale tra sapori, profumi e piatti tipici. Antipasti a base di salumi locali, i gustosissimi gnocchi alle erbette, i canederli, le carni, i dolci fatti in casa e la selezione di grappe ed amari tipici non lasceranno delusi nemmeno i palati più esigenti.

Sappada, Ospitalità Autentica - A Sappada si può alloggiare anche in case private, avendo però tutti i servizi di un albergo. Sappada, Ospitalità Autentica è una delle prime esperienze di Ospitalità Diffusa in Veneto. Dopo un cammino e un progetto condiviso con Sutrio e Sauris in Friuli Venezia Giulia e Werfenweng in Austria (Progetto Interreg IV Italia Austria GAST), è nata in questo “borgo ospitale” un'offerta di ospitalità alternativa, ma qualitativamente all'altezza di una proposta alberghiera standard. Le strutture che ospitano i turisti sono dislocate lungo il paese, pensate ed integrate nel territorio. Il vantaggio è che si può godere di un soggiorno ai propri ritmi, con in più dei servizi aggiuntivi tipici dell'ospitalità alberghiera, come, ad esempio, la colazione direttamente a casa o la cena compresa nel prezzo del soggiorno. Per informazioni: Consorzio Comelico Sappada Dolomiti, www.sappadadolomiti.com.