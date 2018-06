Liguria: scoprire le Cinque Terre di Eugenio Montale

Il progetto di coniugare la tutela paesaggistica e ambientale con la storia culturale dei luoghi ha indotto l’Ente Parco Letterario Eugenio Montale e delle Cinque Terre ad offrire, in collaborazione con la rete dei Parchi Letterari Italiani della Società Dante Alighieri, un percorso di conoscenza di quella terra de “i limoni”, le “lame d’acqua” e i “muri d’orto”, attraverso la chiave di lettura della poesia.



Percorsi naturalistici letterari - Passeggiare per il centro storico di Monterosso. Percorrere sentieri secolari tra vigneti aggrappati a chilometri di fasce terrazzate sorrette da muri a secco respirando ad ogni passo sentori di poesia. È tra queste suggestioni di mare, di terra e di macchia mediterranea, tra estati assolate e scogli a strapiombo, che Eugenio Montale ha preso ispirazione per molte delle sue liriche: Meriggiare pallido e assorto, La Casa dei Doganieri, La punta del Mesco e I limoni, i versi di Montale sono pervasi del clima delle Cinque Terre e viceversa. E' stato quindi organizzato un programma di escursioni in cui il file rouge è dato proprio dalle liriche di Montale. Ecco gli appuntamenti estivi.



Il ricordo delle estati lontane - Sabato 30 giugno, alle 18. Il percorso risale da Piazzale Belvedere a Monterosso verso San Francesco e ci parla di paesaggio, natura storia e cultura proprio nei luoghi dove presumibilmente sono stati scritti gli “Ossi di Seppia” (1925). La durata è di circa due ore ed affronta i temi classici della letteratura Montaliana e della natura locale. Ricostruisce inoltre passo passo la storia del paese con aneddoti e curiosità squisitamente locali. Monterosso e la sua natura sono ancora integri nei luoghi del percorso. Qui il giovane Montale ha attinto le immagini del paesaggio marino e solare, della natura riarsa, della fauna mediterranea, dei colori e dei suoni, tutti grandi protagonisti della prima raccolta Ossi di Seppia . Durata: 2 ore.



Versi all’ombra del Gigante - Sabato 14 luglio ore 18 Si completano ed approfondiscono i temi legati alla memoria montaliana ripercorrendo i luoghi della memoria del poeta intorno a Villa Montale, “la pagoda gialla” con approfondimenti sulla vita locale e la sfera sentimentale (infanzia e amori). Si risale poi fino all’Eremo di Sant’Antonio del Mesco. Dal punto di vista naturalistico sono il Mesco, il mare e le bellezze naturali ad essere risaltate con le numerose emergenze naturalistiche da evidenziare.



I Vendemmiati Clivi - Sabato 15 settembre alle 15 - Percorso escursionistico letterario dedicato alla coltivazione e alla natura del nostro territorio che attraversa uno dei paesaggi terrazzati a vite meglio conservati delle Cinque Terre. Qui ripercorreremo le principali liriche e letture legate alla terra e la sua coltivazione con focus su fauna e flora locale: racconti itineranti.



