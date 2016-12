Il glamping più chich? Prova il made in Italy

A 8 metri da terra, fra 12 ettari di colline coltivati a lavanda, nella chioma folta di una quercia secolare, la Suite Bleue dell'Agriturismo La Piantata ad Arlena di Castro in provincia di Viterbo, è la casa sull'albero adatta per sognare, osservare, leggere, scrivere e ascoltare musica, stare da soli, stare bene, riposare e amarsi. Isolata, lontana dai rumori. La Black Cabin invece, è assolutamente high-tech e vanta il record di essere la più grande casa sugli alberi d'Europa. Altro che Barone Rampante! La più incredibile delle Cabanes: un eco-loft di 87 metri quadri high-tech, riparati dall'ombra della chioma di un Pino Marittimo di 200 anni, a 7 metri da terra, dallo skyline unico, che offre un'incredibile vista a 360° su un oliveto secolare, le colline coltivate a lavanda, i Monti Cimini e, sullo sfondo, il mare di Tarquinia.



Pare strano trovare una casa sugli alberi nel cuore di una città: ma a Merano è possibile. Il Mesiters Hotel Irma, infatti, ha costruito nel suo parco una Suite sull'Albero http://www.hotel-irma.com/it/soggiorno/suite-sull-albero.html completamente in legno, che si erge da 5 metri d'altezza. La mattina il risveglio è allietato dall'allegro cinguettio degli uccellini e da una magnifica colazione sulla grande terrazza



Realizzata secondo scrupolosi criteri di eco sostenibilità, la Suite fra gli Alberi è concepita come dependance del Park Hotel Olimpia, a Brallo di Pergola, in provincia di Pavia. Ubicata nelle prossimità dell'albergo, all'interno di un bosco di querce e faggi, è sospesa a 4-5 metri da terra, completamente avvolta dalle fronde e raggiungibile attraverso una passerella. Una soluzione che consente di farsi accarezzare dai primi raggi di sole che penetrano fra le chiome, rilassarsi avvolti dai rumori del bosco e dai suoi profumi e allo stesso tempo fruire di tutti i servizi dell'hotel (ristorante, SPA, area beauty, piscina ecc.) compresi i servizi in camera.



Costruita tutta in legno intorno ad una grande quercia, La Casa sull'Albero , dell'Agriturismo Fattoria La Prugnola a Montescudaio, in provincia di Pisa, ha una bella terrazza arredata con comode sedie dalla quale si può ammirare il mare che luccica in lontananza e di un punto di vista nuovo sul bosco, da chioma a chioma. Sempre alla Prugnola si può fare l'esperienza di dormire in una Yurta i Mongoli e le popolazioni nomadi dell'Asia. Ce ne sono cinque, ognuna con colore diverso.



Magica esperienza tra natura e cultura, il Canonici di San Marco Luxury Glamping-Tents è il primo glamping nato in Italia e uno dei più affascinanti e lussuosi. Si trova a Mirano, vicino a Venezia, nella quiete della campagna che si estende tra la Laguna Veneta e il fiume Brenta, dove i Dogi e le antiche e nobili famiglie veneziane avevano le loro dimore estive. Rispecchia la passione per la natura, per l'arredamento elegante e ricercato ma non convenzionale, la vocazione all'ospitalità intesa come condivisione ed incontro dei proprietari, viaggiatori appassionati.



Dormire con il fruscìo delle foglie mosse dal vento come sottofondo, coccolati dalle piume di grandi cuscini, in un letto di quattro metri quadrati: è la promessa che il Vedetta Lodges della catena Be Vedetta di Scarlino in Toscana, fa a chi desidera soggiornare in una delle suite sospese sull'oliveto, da cui si produce olio extravergine di oliva biologico. Ognuna delle 7 tende suites di oltre 50 metri quadri offre uno splendido panorama verso il mare o verso il borgo, ma soprattutto sulla natura rigogliosa di una zona della Maremma in gran parte ancora selvaggia e da scoprire.



Tende spaziose piantate sotto ulivi centenari, con un arredo semplice e curato alla David Livingstone, ispirate a quelle utilizzate dal grande esploratore per le sue spedizioni alla scoperta del Continente Nero. Ideali per chi condivide con l'esploratore l'amore per il contatto diretto con la natura, si trovano nell'accampamento rurale Macaria nel Salento a Capilungo, poco lontano dal mare. Da questo rifugio semplice ma dotato di comfort, si può partire per la propria avventura: trovata tra le pagine di un libro, in una romantica cena a due sotto le stelle, o quella più incredibile di tutte, che inizia sonnecchiando sotto le fronde di alberi antichi, accarezzati da una brezza leggera che profuma di mare.



Quattro mura di pietra viva annidate tra gli ulivi, quelle della Casetta La Dolce Vita del Baciarino, a Vetulonia, uno dei gioielli della Maremma Toscana Etrusca, in provincia di Grosseto. All'interno un design minimalista, una camera sopra e un soggiorno con bagno sotto. All'esterno la cucina e un terrazzamento attrezzato dove prendere il sole. La visuale senza fine sul mar Tirreno e sulle colline della Maremma completa il tutto.