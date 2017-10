Giardini di Castel Trauttmansdorff (Merano, Bolzano) - Tutti i sabati di ottobre e novembre vi aspettano "Le fioriture e i frutti d'autunno", dove sarà possibile scoprire e gustare i frutti provenienti da tutto il mondo, con una visita guidata all’interno dell’universo botanico di Merano. Un’occasione imperdibile per immergersi nel fascino dell’autunno, fra colori iridiscenti, fioriture ed atmosfere suggestive.



Zegna (Trivero, Biella) – Meraviglioso foliage che nel mese di ottobre si presenta con un’esplosione di colori: dal giallo, arancione, rosso, marrone, fino al prugna e al viola. Tante le iniziative speciali dedicate ai colori dell'autunno, come le passeggiate guidate nel Bosco del Sorriso o i laboratori per i bambini sul ciclo della natura, in programma le prime tre domeniche di ottobre.



Castello di Miradolo (Pinerolo, Torino) – Ecco gli appuntamenti di "Invito al Parco" organizzati dalla Fondazione Cosso. Tutti i weekend di ottobre il parco accoglierà i visitatori con visite guidate tematiche, letture diffuse e passeggiate ed eventi per famiglie. Tante occasioni per ammirare la bellezza della natura e conoscere le varietà botaniche del parco.



Villa Carlotta (Tremezzo, Como) – Continua fino al 5 novembre la mostra "I colori del bosco", fiori e piante spontanee nell'erbario Fabiani. Un'eccezionale raccolta di oltre 3000 tavole dove viene data scrupolosa indicazione della famiglia, della specie, del determinatore, della data e del luogo di raccolta, periodo di fioritura e proprietà officinali.



Villa Visconti Borromeo Litta (Lainate) - Domenica 22 ottobre si terrà a a 6a edizione de "La giornata del Parco", un percorso esclusivo alla scoperta del patrimonio arboreo del Parco storico in veste autunnale, guidati dall'esperto Emilio Trabella. Prenotazione consigliata e partecipazione gratuita.



Villa Pisani Bolognesi Scalabrin (Vescovana, Padova) - Torna il 28 e 29 ottobre la quinta edizione della mostra mercato “Giardinity”, un canto dedicato alla bellezza della terra in tutte le sue forme espressive, ispirato all'amore per la natura, all'arte e al design, con laboratori e passeggiate culturali nel parco.



Parco delle Terme di Levico (Valsugana, Trentino) - Sabato 28 ottobre 2017 l'appuntamento è con il foliage al con una visita botanica guidata la mattina, e al pomeriggio dei racconti musicati di chiome e radici, scalpiccii e volteggi, foreste e desideri, per bambini e adulti. Racconti, musica, visita botanica… tutti dedicati alle foglie d'autunno.



Villa Durazzo Pallavicini a Genova Pegli - Continuano per tutto il mese di ottobre gli incontri e le visite guidate al Parco pubblico Più Bello d'Italia 2017. Tra visite al percorso scenografico, incontri notturni con la luna piena e passeggiate alla scoperta dei significati esoterici del parco, ce n'è davvero per tutti i gusti.



Giardini Botanici di Villa Taranto (Verbania Pallanza, Lago Maggiore) - Fino a fine ottobre continua la mostra delle Dalie ai, che affascina ed incanta i visitatori con lo spettacolo di oltre 1700 piante in un gioco di colori, grandezze e forme che non hanno paragoni con nessun'altra essenza floreale.



Parco Giardino Sigurtà (Valeggio sul Mincio, Verona) - Domenica 5 novembre si conclude la stagione 2017 che propone due visite guidate gratuite per ammirare il foliage autunnale degli aceri giapponesi e dei coloratissimi esemplari di liquidambar, ginkgo, lagerstroemie e carpini. Non mancate all'appuntamento dell’ultimo giorno di apertura del meraviglioso parco.



