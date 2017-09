Bellezze della natura: paesaggi di… vini

La fine dell’estate e il primo autunno sono il periodo della vendemmia . I vigneti diventano così grandi protagonisti del paesaggio , tra scenari pittorici e geometrie a volte molto particolari. In attesa del vino nuovo, scopriamo la dolcezza di queste vedute, ma anche la loro spettacolarità in luoghi della terra a volte poco ospitali, nei quali la determinazione dell’uomo riesce comunque a far crescere le viti.

ISOLE CANARIE - LANZAROTE - LA GENIA – L’isola è vulcanica e il suolo è completamente privo di acqua. Le viti riescono a crescere grazie alla poca rugiada che si raccoglie in piccoli pozzi scavati nel terreno e protetti dal vento grazie a muretti a secco.



MADEIRA - Il suolo fertile e il clima temperato di quest’isola portoghese in pieno Oceano Atlantico favoriscono la crescita di una vegetazione lussureggiante. I vigneti sono su terrazzamenti molto scoscesi e le uve sono raccolte e trasportate a mano.



CALIFORNIA - NAPA VALLEY - Siamo a nord della baia di San Francisco, in una zona da sempre coltivata a vigneti, con una produzione che si è sviluppata fino a raggiungere i livelli delle regioni vinicole di Francia e Italia.



CHAMPAGNE - FRANCIA - MONTAGNE DE REIMS - In questa regione collinosa e bellissima si producono dell'ottimo Pinot Nero e alcuni dei più rinomati Grand Cru di champagne.



FRANCIA - ALSAZIA - Importante regione vitivinicola, al confine con la Germania. E’ un regione di dolci colline e terra di vini profumatissimi.



GERMANIA - RHEINGAU – In questa splendida regione collinare tedesca sulla sponda destra del Reno si coltivano splendidi vigneti dai quali si ricavano ottimi vini. Il paesaggio è da cartolina.



GERMANIA - BADEN WÜRTTEMBERG - Un’altra area tedesca vocata alla viticoltura. Siamo nella parte sud occidentale del Paese, nella zona di Stoccarda.



REPUBBLICA CECA – L’autunno disegna suggestive geometria di colori sulle colline: il cuore pulsante dell’enologia ceca è nella Moravia del Sud.



PORTOGALLO - Il corso del fiume Duero è circondato da terrazzamenti coltivati a vigneti. L’orografia della regione è piuttosto movimentata e crea forme e schemi davvero particolari.



ITALIA - LANGHE – E’ una delle zone di elezione per i vini italiane. Le sue colline offrono alcuni tra i paesaggi più belli del Piemonte.



TOSCANA - SAN QUIRICO D'ORCIA – Siamo nel Chianti, tra le colline più celebri e fotografate del mondo. Il paesaggio è pittorico e di forte suggestione.



LOMBARDIA - FRANCIACORTA – Situata tra Brescia e la sponda meridionale del Lago d’Iseo è la zona di produzione delle celebri “Bollicine”. Il paesaggio, appena collinoso, diventa magico durante l’inverno, sotto la neve.



LIGURIA - CINQUE TERRE –Quando si pensa alla coltivazione eroica della vite, il pensiero corre subito a questo aspro angolo di Liguria. Strette tra mare e montagna, queste vigne producono il celebre vino Sciacchetrà.