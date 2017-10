Da Nord a Sud, a spasso tra misteri e leggende

Giunta alla sua XIV edizione, la festa del turismo sostenibile va in scena da nord a sud della Penisola, offrendo un ricco programma di iniziative per scoprire camminando gli angoli più suggestivi delle città italiane, attraverso percorsi che uniscono arte, cultura, spiritualità e prodotti tipici.



Edizione record – Visto il successo delle iniziative precedenti quella del 2017 si prospetta come un’edizione record. Le 62 città che, con Siena capofila, partecipano alla XIV Giornata Nazionale del Trekking Urbano sono: Acquapendente, Acqui Terme; Albisola Superiore; Amelia; Ancona; Arezzo; Asciano; Ascoli Piceno; Biella; Bologna; Buccheri; Cagliari; Castelfranco Veneto; Catania; Ceglie Messapica; Cividale del Friuli; Conegliano; Correggio; Feltre; Fermo; Follina; Forlì; Grosseto; Lentini; Lucca; Macerata; Mantova; Massa Marittima; Montalbano Jonico; Monteriggioni; Murlo; Napoli; Narni; Novara; Oderzo; Oristano; Padova; Palermo; Palmanova; Pavia Perugia; Pistoia; Ravenna; Rieti; Rocca Imperiale; Salerno; Salsomaggiore Terme; San Giustino; Siena; Spoleto; Susa; Tempio Pausania; Terracina; Torino; Trento; Treviso; Urbino; Valdobbiadene; Vasto; Viadana, Vittorio Veneto e Volpago del Montello.



Miti e leggende - Si va, ad esempio, dall’itinerario dedicato alla Via Francigena all’interno del centro storico di Acquapendente, ai luoghi misteriosi di Acqui Terme; dall’itinerario di devozione e arte di Albisola Superiore fino ai sentieri che Ancona dedica alle leggende ancestrali che porteranno i trekker a contatto con la natura. Tra miti e leggende la passeggiata di Amelia racconterà la città a partire dalla sua fondazione, attribuita al Re Ameroe, passando per le imponenti Mura Poligonali, dette Ciclopiche poiché la leggenda vuole che siano state costruite appunto dai Ciclopi, fino alla casa di Pilato, e all’assedio leggendario del Barbarossa, attraverso tremila anni di storia.



Storici pettegolezzi - Magia e misteri da scoprire al ritmo lento dei passi. A Castelfranco Veneto il tour si ispira ai pettegolezzi ‘d’antan’ legati ai personaggi che nei vari secoli hanno abitato la città. Sarà un viaggio nel mistero quello che attende i trekker di Catania, che alla luce delle candele si avventureranno nel tour tra i vicoli del centro storico, alla ricerca degli enigmi della città dell’elefante. Amore fa rima con leggenda a Ceglie Messapica che si prepara a ripercorrere i luoghi vissuti da una storica coppia di sposi. A Cividale del Friuli e a Conegliano tra piazze, viuzze e maestosi palazzi, i percorsi sveleranno i personaggi e i misteri legati alle due città.



Fantasy in Umbria - A Narni, in Umbria, il tour ripercorre le tappe fondamentali del racconto di Clive Staples Lewis che narra il misterioso mondo di Narnia e sempre rimanendo in tema fantasy a Novara il trekking racconterà le antiche energie esoteriche del luogo. Leggende e misteri si trovano anche a Oderzo, dove il racconto si intreccia con i riti ancestrali legati ai luoghi e ai personaggi della città. Oristano proporrà un viaggio slow dal cuore della città medievale verso la vicina periferia, alla ricerca dei luoghi e delle tracce di antichi monumenti scomparsi.



A caccia di fantasmi - Tra chiese, mura e palazzi a Treviso sarà possibile vivere un’esperienza unica a caccia di templari, nobili cavalieri, seduttori e fantasmi di personaggi speciali, come il tiranno Alberico da Romano o della Contessa Oniga. Urbino proporrà un percorso nei luoghi meno noti della “Città dell’anima” che ancora oggi racconta aneddoti e curiosità di personaggi enigmatici come il Conte alchimista Ottaviano degli Ubaldini e il mago John Dee.



Per maggiori informazioni: www.trekkingurbano.info