Foliage urbano: i colori dell’autunno dipingono le città

Per ammirare la poesia dell’autunno l’ideale è fare una bella passeggiata nei boschi, lontano dal frastuono della città. Ma bastano due passi nei parchi cittadini o lungo i viali alberati per trovare un’oasi di silenzio e di pace per prendersi una pausa e ammirare le splendide livree autunnali degli alberi. Ecco come le città europee si trasformano in autunno, per la gioia degli appassionati di foliage.

Cartoline dʼautunno dalle città dʼEuropa Istockphoto 1 di 12 Istockphoto 2 di 12 Istockphoto 3 di 12 Istockphoto 4 di 12 Istockphoto 5 di 12 Istockphoto 6 di 12 Istockphoto 7 di 12 Istockphoto 8 di 12 Istockphoto 9 di 12 Istockphoto 10 di 12 Istockphoto 11 di 12 Istockphoto 12 di 12 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

ROMA - TRASTEVERE – I giardini romani sono composti soprattutto da pini marittimi, specie sempreverde che non cambia colore in modo significativo durante l’autunno. I lungotevere, però, sono contornati da piante latifoglie, che quindi offrono un bel colpo d’occhio autunnale, soprattutto nella zona di Trastevere.



MILANO – NAVIGLI – Oltre ai parchi e ai viali alberati del centro, l’autunno fa bella mostra di sé lungo i Navigli, specie non appena ci si allontana dal centro. Oltre alla Martesana e al Naviglio Pavese, si possono fare bellissime passeggiate tra i colori d’autunno lungo il canale Villoresi.



TORINO – PARCO DEL VALENTINO – E’ il grande polmone verde della città, lungo le rive del Po, in pieno centro. In questa stagione dell’anno è un vero tripudio di colori, grazie ai suoi splendidi alberi secolari.



PARIGI - La capitale francese possiede grandi parchi e molti viali alberati. Non c’è che l’imbarazzo della scelta per una passeggiata tra i colori d’autunno, anche se la meta è una chiesa o un museo. In fondo, basta voltare gli occhi e… ammirare.



LONDRA - HYDE PARK - E’ uno dei nove parchi della capitale britannica. Un tempo riserva di caccia reale, è diviso in due parti dal Serpentine Lake, uno specchio d’acqua artificiale.



PRAGA - La capitale della Repubblica Ceca è edificata su nove colli e conserva grandi aree verdi. Ma non serve andare al parco: sono numerosissimi gli scorci pittoreschi colorati di autunno, in ogni parte della città.



AMSTERDAM – Il fascino della capitale olandese è ancora più intenso quando la bellezza dei canali e degli edifici che li costeggiano e incorniciata dalle splendide sfumature delle chiome variopinte degli alberi.



MADRID - PARCO DEL RETIRO – Splendido parco cittadino e uno dei punti di maggiore interesse della capitale spagnola, progettato e realizzato tra il 1630 al 1640. Da qui si può ammirare il Palacio de Cristal, una bella struttura in metallo e vetro, in stile vittoriano.



BERLINO - TIERGARTEN – Alla lettera significa “Giardino degli animali” ed è il più grande parco pubblico berlinese. Qui è ospitato anche, come vuole il nome, il giardino zoologico della città.



VIENNA - GIARDINI DI SCHÖNBRUNN - A poca distanza dalla città si trova il Palazzo di Schonbrunn, una delle mete obbligate per chi visita la capitale austriaca. L’antica residenza imperiale estiva è circondata da un vasto giardino in cui passeggiare sotto un vero tetto di foglie variopinte.