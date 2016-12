Teatri e anfiteatri: splendidi e mistici

POMPEI - A Pompei è possibile vedere tanto un teatro quanto un anfiteatro. Il primo fu utilizzato per 160 anni prima della drammatica eruzione del Vesuvio. Il secondo fu il primo anfiteatro permanente della storia, un fatto curioso è che venne chiuso per 10 anni in seguito alla zuffa tra Pompeiani e Nocerini.



COLOSSEO – ROMA - Ufficialmente chiamato Anfiteatro Flavio, il Colosseo è l'anfiteatro più grande nonchè più celebre al mondo. È stato inserito nel 1980 nella listo dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO, ed è stato eletto, unico tra i monumenti europei, tra le Nuove sette meraviglie del mondo.



TAORMINA – SICILIA - Quello che rende veramente speciale questo teatro non sono tanto le rovine in sè, ottimamente conservate, ma il contesto generale in cui si trova: a pochi minuti dalla splendida città e arroccato sulla montagna tra il mare e l'Etna.



PULA – CROAZIA - Ci spostiamo in Croazia per scoprire un altro anfiteatro ottimamente conservato. Si tratta dell'arena di Pula, dove in passato i gladiatori si confrontavano in scontri all'ultimo sangue, e che più recentemente ha ospitato i concerti di Pavarotti e Tom Jones.



EPIDAURO - GRECIA - Si trova nel santuario di Asklepios ad Epidauro, nel Poloponneso, ed è uno dei più grandi e meglio conservati tra i teatri greci. Costruito nel 350 a.C. è celebre soprattutto per la sua acustica straoerdinaria, ottenuta soltanto su basi empiriche: la voce giunge perfettamente sin nei ripiani più alti, amplificando ogni minima emissione sonora.



EFESO – GRECIA - In questo caso dai gladiatori passiamo agli attori con uno dei teatri più famosi della storia. Si tratta del teatro di Efeso, capace di ospitare fino a 24,000 spettatori. Questo edificio è menzionato anche negli Atti degli Apostoli, qui infatti sembra sia stato duramente contestato San Paolo.



ATENE - GRECIA - Chi pensa ad Atene e alle sue antiche vestigia probabilemente visualizza per prima cosa il Partenone, ma non tutti sanno che sulle rocce vi sono anche due teatri, il più antico dei quali è quello dedicato al dio Dioniso, dal quale è possibile godere una spettacolare vista sulla capitale greca.



DELFI - GRECIA - Questo teatro greco vecchio di 2.400 anni è scavato su un fianco del Monte Parnasso poco sopra il tempio dedicato al Dio Apollo. L'ottimo stato di conservazione lo rende una tappa obbligata per tutti coloro che volessero visitare l'entroterra della Grecia alla scoperta del suo glorioso passato.



PERGAMO – TURCHIA - Questa città è uno dei siti archeologici più importanti della Turchia. Il teatro offre certamente uno spettacolo straordinario, ma non si tratta dell'unica attrazione del luogo, che può vantare anche un tempio dedicato ad Atena, un santuario e il celebre Altare di Pergamo.



CARTAGENA – SPAGNA - Questo teatro spagnolo fu inaugurato tra il 5 e l'1 a.C. quando la città era una provincia dell'Impero Romano. Nel corso dei secoli il teatro ha subito diverse modifiche: nel III secolo sopra di esso fu costruito un mercato coperto e nel XIII secolo parte di esso fu inglobato dalla chiesa della Cattedrale Vecchia.



ARLES – FRANCIA - Nata a ridosso del delta del Rodano, Arles era in passato un importante porto commerciale romano. Si può capire l'importanza di questa città dalle dimensioni dell'anfiteatro in essa costruito. Con una capacità di 20,000 persone, questa arena è una delle meglio conservate dell'epoca romana, ed è ancora oggi utilizzata per ospitare i concerti più importanti.



