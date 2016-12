Architettura contemporanea: nove splendidi stadi

NATIONAL STADIUM – PECHINO – CINA - Questo stadio, anche conosciuto come il “nido d'uccello” per la sua struttura ramificata, è stato progettato per i Giochi Olimpici di Pechino del 2008 dagli architetti svizzeri Herzog & de Meuron e parzialmente dall'artista dissidente Ai Weiwei. È stato riportato che il costo per l'opera dovrebbe aggirarsi intorno ai 420 milioni di euro, con un consumo di acciaio mai visto prima.

.

SCOTIABANK SADDLEDOME – CALGARY – CANADA - Costruita originariamente nel 1983 quella di Saddledome è l'arena più vecchia del Canada. Oltre alle partite di hockey, questo stadio dal celebre tetto concavo, ospita anche numerosi concerti. A causa delle sue dimensioni ridotte rispetto agli stadi tradizionali e per le dimensioni delle sedie, particolarmente larghe, è considerato uno degli stadi più ospitali del Canada. .

.

FBN STADIUM – JOHANNESBURG – SUD AFRICA - Questo stadio è stato rinnovato nel 2010, quando la città ospitò la Coppa del Mondo di calcio, ma la costruzione è precedente. Basti pensare che si tratta del luogo in cui Nelson Mandela tenne il suo primo discorso dopo la fine della prigionia nel 1990. La forma e i colori ricordano un vaso di argilla sul fuoco. .

.

SAPPORO DOME – SAPPORO – GIAPPONE - Costruito a forma di un otto, lo stadio di Sapporo ha un design decisamente futuristico che lo fa quasi rassomigliare ad una nave spaziale. Ma la tecnologia non si limita all'aspetto esteriore: infatti al suo interno lo stadio è dotato di un meccanismo capace di far cambiare la superficie del campo, con la possibilità di scegliere tra quello da calcio o da baseball. Il processo richiede all'incirca 5 ore. .

.

NATIONAL AQUATICS CENTRE – PECHINO – CINA - Anche questo stadio fu edificato per i Giochi Olimpici di Pechino del 2008 per ospitare le competizioni di nuoto. Per la sua forma e le caratteristiche bolle colorate è stato ribattezzato il “Water Cube”. Nel 2020 sarà il teatro delle gare di curling nei Giochi Olimpici Invernali. .

.

ERICCSSON GLOBE – STOCCOLMA - SVEZIA - Questo stadio è considerato l'edicificio semisferico più grande al mondo. La sfera bianca ha un diametro di 110 metri e un'altezza di 85: al suo esterno sono presenti due ascensori che salgono lungo la superficie curva fino a raggiungere la sommità, dalla quale è possibile godere di una vista unica sulla città. .

.

FISHT OLYMPIC STADIUM – SOCHI – RUSSIA - Il Fisht Olympic Stadium a Sochi deve il suo nome e la sua forma al Monte Fisht, parte della catena montuosa del Caucaso, nel sud-ovest della Russia. La curva del tetto che lo copre ricorda infatti la forma di un picco innevato. .

.

ALLIANZ ARENA – MONACO – GERMANIA - Quando parliamo della Allianz Arena parliamo a pieno titolo della casa del Bayern Monaco. Inaugurato nell 2005, questo stadio fu il primo in assoluto capace di cambiare il colore esterno in base alla squadra che vi gioca all'interno. Uno dei soprannomi che gli sono stati attribuiti è “canotto”, per via della forma tondeggiante. Al suo interno si trova anche il museo del Bayern Monaco. .

.

WEMBLEY – LONDRA – GRAN BRETAGNA – Wembley, Il secondo stadio più grande d'Europa, fu progettato dall'archistar Foster e da HOK Sport. La copertura è parzialmente retrattile ed è sormontata da un arco alto 134 metri. Lo stadio fu inaugurato nel 2007 e fu edificato sopra lo storico stadio di Wembley, che ospitò il celebre concerto di Freddy Mercury con i Queen.



www.wimdu.it