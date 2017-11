Lione, una città che danza con le luci

In quei giorni, al puntuale rintocco delle 7 di sera, ogni angolo della città si accende all'unisono. I passanti rimangono meravigliati davanti alle facciate illuminate in modo così spettacolare e surreale.



Un'esposizione a cielo aperto - La collina di Fourvière diventa un tutt'uno con il vicino colle della Croce Rossa. Una scia di luci cala sulla città, sotto le statua della Vergine, che si staglia con fierezza sulla cima della basilica di Fourvière. La Festa ha così inizio ai piedi della collina. D'improvviso, Lione si trasforma in un teatro a cielo aperto. La tradizione accendeva finoa qualche anno fa soltanto le finestre dei lionesi ma ora predominano i giochi di luci realizzati da artisti provenienti da tutto il mondo.



Dipinti luminosi - I muri e le pareti dei monumenti diventano, così, dipinti luminosi e opere d'arte evanescenti. Come un pittore davanti alla sua tela, questi artisti multimediali svelano e impreziosiscono le architetture dei monumenti lionesi con le luce. Le sculture e le chiese danzano e le pareti prendono vita: comincia la narrazione di innumerevoli storie, fatte di musica e fiamme di luce e colore. Un tema per ogni giorno Una decina di animazioni luminose diverse vengono proposte gratuitamente a pubblico per quattro serate nelle vie di Lione.



Anche il Rodano fa la sua parte - Sulla place des Terreaux, la fontana Bartholdi prende vita con una danza acquatica a tempo di musica. La facciata della Cattedrale Saint Jean gioca con la modernità: le animazioni in 3D rievocano in un'unica dimensione secoli e secoli di storia. Anche i due fiumi di Lione, il Rodano e la Saona, danno il loro contributo: come specchi giganti, fanno danzare i monumenti e scintillare i ponti al ritmo delle loro onde. La Festa delle Luci di Lione fa vivere un'esperienza notturna fatata e fiabesca, che fa da apripista alle festività di fine anno nel modo migliore possibile.



Per maggiori informazioni: www.fetedeslumieres.lyon