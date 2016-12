Le favolose notti del Principato di Monaco

Cominciamo dal Nikki Beach, inaugurato qualche mese fa sulla terrazza del Fairmont Monte-Carlo che offre di giorno relax in piscina con lounge music dove si può godere godere, oltre che della vista mozzafiato su tutto il Principato, anche delle deliziose proposte gourmet dal breakfast all’happy hour; la notte invece, party sotto le stelle in occasione di divertenti serate a tema che animeranno il locale fino a ottobre.



Dal tramonto all’alba - A pochi passi dal Nikki Beach si trovano altri punti di riferimento della nightlife monegasca: lo Zelo’s, situato al top floor del Grimaldi Forum, è caratterizzato da una terrazza che offre uno splendido panorama affacciato su Montecarlo. Le serate allo Zelo’s cominciano già a cena grazie a una cucina internazionale preparata e servita con cura e creatività utilizzando ingredienti italiani di prima scelta. Il menu presenta piatti classici e piatti inediti oltre a proposte fusion con echi giapponesi. Da mezzanotte in poi, il ristorante si trasforma in un vero night-club con dj set fino alle prime luci del mattino.



Il trionfo della mondanità - Il Jimmy’z, invece, è la perla della mondanità per eccellenza. Situato all’interno dello Sporting Monte-Carlo, rappresenta uno dei più iconici night-club al mondo e, da oltre trent’anni, tempio dei nottambuli più chic della Costa Azzurra. Illustri personaggi si sono alternati in consolle, dj del calibro di Bob Sinclair, Axwell o ancora Martin Solveig, David Morales, Boy George e tanti altri. Anno dopo anno, e oggi più che mai, il Jimmy’z continua a incantare i suoi frequentatori internazionali, tra cui tantissime celebrities, al suono dei ritmi più dance del panorama musicale.



Atmosfere italiane - Il Twiga riprende le atmosfere versiliesi e le porta nel cuore della Costa Azzurra. Sul pontile in riva al mare è possibile godere di un vero e proprio aperitivo all'italiana, con uno sfondo di musica lounge in una cornice sobria e calorosa riscaldata da tonalità africane.All'interno del locale, il night club dall'ambiente jungle, è composto da varie sale Vip dove i dj animano le notti monegasche.



Per chi ama l’inconsueto - A chi ama la vita notturna ma agli ambienti chic preferisce locali più alternativi, la zona di Port Hercule offre numerosi indirizzi dove cenare degustando ottimi cocktail e scatenarsi fino all’alba. Uno fra tutti, La Rascasse, luogo preferito dai monegaschi doc, che offre tutto il necessario per una serata perfetta: aperitivo, bar alla moda, dj, musica dal vivo e finger food sotto le stelle sulla terrazza o al primo piano. Tantissimi saranno gli eventi che animeranno l’estate tra musiche latine, serate a tema e grandi successi degli anni passati.



Panorami mozzafiato - Un altro indirizzo imperdibile è il Jack, celebre per i suoi ricercatissimi cocktail a opera del barman Fabio e aperto fin dall’ora di pranzo per godere del soleggiato panorama monegasco dalla splendida terrazza sul porto arredata con poltrone e tavolini colorati in stile barocco. Ma anche di giorno il Principato di Monaco offre tantissimi indirizzi cool e, soprattutto, originali. Come il Pantone Cafè, un temporary bar recentemente inaugurato nell’Esplanade del Grimaldi Forum e aperto fino al 9 settembre. La particolarità del Pantone Cafè è che le ordinazioni si fanno proprio con i codici colore Pantone. Il bar apre all’ora di colazione con caffè e brioche e durante l’arco della giornata propone panini, focacce, insalate, spremute, stuzzichini e gelati artigianali italiani in una location strategica affacciata sul mare.



