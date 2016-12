La magica Irlanda si tinge dei colori dell’autunno

Itinerari in Irlanda , l'Isola di smeraldo, famosa per il suoi prati e per le sue radure, per le sue leggende e le sue ballate. Tra antichi castelli e paesaggi di straordinaria bellezza ecco una rassegna fotografica e descrittiva di otto luoghi in cui merita recarsi anche per ammirare l'eccezionale foliage .

1. Connemara, Contea di Galway - Oscar Wilde definì il Connemara una “bellezza selvaggia”. Provandoci, non saremmo riusciti a descriverlo meglio. Le montagne sono splendidamente deserte, le spiagge tranquille e silenziose e c’è sempre un angoletto intimo in un pub per gustare una meritata pinta di birra.



2. Castlewellan Castle, Contea di Down - Questo castello, situato nel mezzo di un vasto parco forestale ai piedi delle Mourne Mountains, fu costruito nel 1856 e rappresenta un bellissimo esempio di architettura vittoriana. Conserva un arboretum del 1870 che ospita una delle collezioni di alberi e siepi più belle d’Europa e anche il Peace Maze, considerato uno dei labirinti di siepi permanente più grandi del mondo.



3. The Upper Lake, Glendalough, Contea di Wicklow - Glendalough, il cui nome significa "valletta" o "valle dei due laghi", si formò migliaia di anni fa durante l’era glaciale: ruscelli di montagna e depositi alluvionali diedero vita ai laghi Upper e Lower, tanto amati dagli odierni escursionisti. Il sito monastico fondato da San Kevin nel VI secolo è proprio al centro di questa incantevole valle glaciale.



4. Blarney Castle, Contea di Cork - Sono molte le storie e le leggende legate a questo castello, costruito circa 600 anni fa, ma sicuramente la più famosa è quella secondo la quale baciando la Blarney Stone, che si trova in cima alla torresi acquista il dono dell’eloquenza.



5. Murlough Bay, Contea di Antrim - Questo luogo magico è una delle location della serie fantasy Il Trono di Spade. Protetto da scoscese pareti rocciose, il percorso che conduce al mare è segnato da alberi contorti e consente addirittura di avvistare punti della Scozia. È in queste acque atlantiche che Ser Davos venne salvato dopo la battaglia delle Acque Nere.



6. Powerscourt Estate, Contea di Wicklow - Sulla proprietà di Powerscourt Estate, che si estende su 400 ettari di terreno, sorge l’incantevole dimora signorile di Powerscourt House. Oltre ai giardini, la tenuta ospita alcune botteghe che vendono oggetti di design irlandese. A poco meno di 5 km dalla dimora è anche possibile visitare le cascate più alte d’Irlanda.



7. Laghi di Killarney, Contea di Kerry - Il Killarney National Park è un concentrato di bellezze naturali: montagne, incantevoli foreste, cascate e i suoi famosi laghi. Il parco si estende a sud e ovest della città di Killarney e comprende le due catene montuose più alte d’Irlanda.



8. Adare Manor, Contea di Limerick - Situato nel cuore del pittoresco villaggio di Adare, questo castello-albergo è un capolavoro d’architettura settecentesca con torri, torrette e decorazioni in pietra, nel quale si può sperimentare il meglio dell’accoglienza irlandese. La tenuta di oltre 4 chilometri ospita anche un prestigioso campo da golf.



Per maggiori informazioni: www.irlanda.com