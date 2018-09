I vini di Vienna, da scoprire in settembre

Vienna dispone di 700 ettari di terreni coltivati a vite situati entro i confini urbani, una caratteristica unica per una metropoli: sono i 25 chilometri della Passeggiata enologica, perfetti per camminare, godersi la natura e andare alla scoperta dello stupendo paesaggio collinare che si affaccia sul Danubio.



Il magnifico Grinzing - Alle numerose tappe si può poi degustare eccellenti vini e fruttati succhi d’uva accompagnati da saporiti spuntini. A coronamento di una piacevole giornata fra i colli ci sono i panorami mozzafiato sulla città. Il più lungo dei tre initinerari, quello di 10,8 chilometri, attraversa il 19esimo distretto e conduce dal sobborgo di Neustift a quello di Nussdorf. Lungo il percorso si estendono il sobborgo di Sievering, l’azienda vitivinicola Wien Cobenzl e il sobborgo di Grinzing, tutti leggendari centri della cultura enologica e degli “Heurige”, le tipiche taverne che vendono il vino di produzione propria. Lungo alcuni tratti dell’itinerario, come la via Bellevuestrasse, il sentiero Muckenthal e la Eichelhofstrasse, ci si può godere una stupenda vista su Vienna.



Da Strebersdorf a Stammersdorf - Il percorso che dal sobborgo di Strebersdorf conduce alla nota località vitivincola di Stammersdorf nel 21esimo distretto misura 9,6 chilometri ed è veramente bellissimo, non solo per i suoi paesaggi. Nei numerosi Heurige si può fare il pieno di energia con una sostanziosa merenda e un buon bicchiere di vino. Perfetta per le famiglie è una visita alla fattoria per bambini Madgalenenhof sulla collina del Bisamberg.



Attorno al castello di Wilhelminenberg - L’itinerario 3, con i suoi 4,5 chilometri quello più corto, conduce dal quartiere di Ottakring a quello di Neuwaldegg e parte dal pittoresco castello Wilhelminenberg, nel 16esimo distretto. Il percorso è ad anello e segue le stradine Sprengersteig e Paulinensteig per poi tornare al castello. In alternativa ai percorsi principali c’è anche la possibilità di percorrere solo tratti più brevi e di gustare le specialità culinarie. Gli intinerari sono adatti ad anziani e bambini. Ci sono speciali percorsi segnalati per famiglie con passeggini.



Per maggiori informazioni: www.vienna.info