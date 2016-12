Finlandia: 80 mila isole per una fresca estate

La regione dell’arcipelago ospita sette parchi nazionali, luoghi perfetti per attività all’aperto e per ammirare la flora e la fauna dell’area. L’ospitalità dell’arcipelago e la semplicità di spostamento da un’isola all’altra permettono infatti di praticare numerose attività - pesca, barca a vela, bici e canoa - immersi nella natura finlandese. Da secoli le coste della Finlandia che si affacciano sul Mar Baltico sono costellate da piccoli e affascinanti villaggi di pescatori: lo stile di vita rilassato dell’arcipelago, unito a una forte tradizione marinara, fa di tutta la regione un ambiente veramente unico.



Una capitale vivacissima - La stessa capitale della Finlandia, Helsinki, è simbolo dell’incanto marino della regione. Spiagge, mercatini di antiquariato, eventi locali, caffè e piccole botteghe di paese: le città della costa finlandese invitano a trascorrere delle estati piene di vita e di attività. Passeggiare lungo le vie delle vecchie città della costa finlandese è come entrare in una fiaba: colorate casette di legno, cancelli lavorati, strade in ciottoli e stupendi edifici pubblici. Un salto indietro nel tempo tra ristoranti, caffè, negozi e musei. La maggior parte degli edifici storici risale al XVII e XVIII secolo ed è protetta per salvaguardare la storia e l’eredità della regione.



Il quartiere fortezza - Situata su un gruppo di isole all’imbocco del porto di Helsinki, la fortezza di Suomenlinna - patrimonio dell'Umanità Unesco - è stata costruita nella seconda metà del XVIII secolo durante il periodo della dominazione svedese. L’imponente fortezza rappresenta un monumentale complesso di architettura storico-militare dell’epoca. Suomenlinna costituisce anche un quartiere di Helsinki: le abitazioni degli 850 residenti sono state ricavate ristrutturando i bastioni e le caserme del complesso fortificato.



Abitare nei fari - I fari situati sulle isole sono i luoghi migliori per sfuggire alla vita quotidiana: piccole isole lontane da tutto e da tutti dove godersi le prelibatezze gastronomiche della zona, la sauna e la forza del mare. Il modo migliore per scoprire la vera quiete è trascorrere una notte in uno dei 50 fari che illuminano la costa finlandese. Molti fari sono vere e proprie destinazioni turistiche, con ristoranti e possibilità di pernottamento. La loro posizione, lontana dal resto del mondo, garantisce pace e silenzio, con il solo sciabordìo del mare in sottofondo.



Un paradiso per in canoisti - I vari luoghi d’interesse naturalistico della regione includono il Centro di natura marina di Kalajoki, Haltia e il Centro delle paludi nella Baia di Liminka. La funzione principale dei parchi nazionali è la protezione dell’ambiente naturale. Sono tutti pubblicamente accessibili a condizione di rispettare semplici regole di base una volta al loro interno. Oltre il 90% dei 500 km2 che costituiscono il Parco nazionale dell’Arcipelago, situato nella regione costiera sud-occidentale della Finlandia, è coperto dall'acqua. Gli amanti della canoa troveranno sicuramente cose sufficienti da fare e vedere per almeno una settimana.



