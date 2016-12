Estate a Berlino? Ecco dieci buoni motivi

Visitare Berlino in barca - A Berlino ci sono cinque volte più ponti che a Venezia: circa 2.100. I fiumi e canali che attraversano la città offrono oltre 180 chilometri di vie d’acqua navigabili, e che si possono godere in svariati modi, da crociere in barca fino a gommoni attrezzati per l'immancabile grigliata. Kanuliebe affitta canoe e pedalò vintage nel centralissimo Treptower Park. Indirizzo: Alt-Treptow 6, 12435 Berlin, tutti i giorni dalle 12 al tramonto.



I beach-bar - A Berlino, si sa, tutto è alternativo, quindi non ci si accontenta delle normali piscine comunali (62 tra quelle all'aperto e al chiuso) ma si immerge direttamente a filo d'acqua un vecchio container dentro al fiume Sprea e lo si fa diventare una delle più amate piscine dei berlinesi. Con splendida vista sulla torre della televisione e a due "bracciate" dal ponte Oberbaumbrücke si trova il Badeschiff, che oltre che piscina è anche un bellissimo beach bar lungo il fiume. Indirizzo: Eichenstraße 4, 12435 Berlin. Tutti i giorni dalle 8:00 alle 24:00.



I locali lungo il fiume - Cosa c'è di meglio che godersi un pomeriggio o una serata lungo il fiume, ancora di più se in un locale storico della musica elettronica: il Club der Visionäre offre un'atmosfera rilassata durante il giorno dove poter prendere il sole bagnandosi i piedi nell'acqua della Sprea, e imperdibili party serali con alcuni dei migliori DJ della scena berlinese. Indirizzo: Am Flutgraben 1, 12435 Berlin. Tutti i giorni dalle 14, weekend dalle 12 open end.



I festival musicali - Il 21 Giugno di ogni anno Berlino celebra la musica assieme ad altri paesi in tutto il mondo, con la Fête de la Musique, una grande festa di strada con oltre 100 palchi in tutta la città, e musicisti di ogni genere e provenienza. Tutti i quartieri sono coinvolti in una spettacolare festa popolare che inizia alle prime ore del mattino e dura fino a tarda notte.



Le piscine urbane - Meta degli amanti dei graffiti e della street art, la zona del Raw Tempel vicino a Warschauer Strasse ora ospita anche una piscina all'aperto inaugurata l'anno scorso: l'Haubentaucher. Frequentatissima durante il giorno e la sera per i dj set, offre anche corsi di Yoga la mattina. Indirizzo: Revaler Str. 99, 10245 Berlin. Tutti i giorni dalle 12 a mezzanotte.



Le terrazze panoramiche - Guardare il tramonto sui tetti di Berlino, con un buon cocktail in mano e un'atmosfera super-rilassata in uno dei migliori nuovi locali di Berlino, il KlunkerKranich. Oltre ad ottima musica ed una vista mozzafiato su tutta la città, la più amata terrazza del quartiere di Neukölln è anche un giardino pensile collettivo dove far crescere fiori, frutta e ortaggi. Indirizzo: Karl-Marx-Strasse 66, 12043 Berlin. Orario di apertura: Tutti i giorni dalle 10 alle 1.30, la domenica dalle 12:00.



Le gallerie e le collezioni d'arte - Tra le tante mostre e collezioni d'arte, imperdibile è la Boros Collection, la galleria d’arte ospitata nell’ex bunker vicino a Friedrichstraße. Da bunker antiaereo a magazzino per frutta tropicale, a club tra i più trasgressivi nella scena techno degli anni ’90. Oggi le sue 80 sale ospitano una delle più raffinate collezioni d’arte contemporanea, con artisti quali Ai Weiwei, Olafur Eliasson, Dirk Bell. Indirizzo: Reinhardtstraße 20, 10117 Berlin. Solo su prenotazione.



L'architettura - Passeggiando per Berlino capita di trovarsi davanti a delle vere e proprie gemme di architettura moderna. Nascosta nel foyer della DZ Bank di fronte alla centralissima Porta di Brandeburgo, accessibile gratuitamente a chiunque, si può vedere una delle più belle opere dell’architetto canadese Frank Gehry. Le forme fluide, quasi liquide dal grande atrio di vetro a forma di cupola sono riempite con moduli di metallo ondulati. Indirizzo: Pariser Platz 3, 10117 Berlin. Da lunedì a venerdì, dalle 8:00 alle 19:00.



I Parchi e il verde cittadino - Moltissimi i parchi nella capitale tedesca, non solo quelli pubblici ma anche vere e proprie opere d'arte vegetali come il Britzer Garten, 90 ettari di verde in classico stile romantico, con grandi e morbidi prati, laghetti e sentieri, che a partire da maggio si accendono di meravigliose fioriture. Dal giardino delle rose alla mostra delle Dalie con oltre 8.000 esemplari. Indirizzo: Buckower Damm 146, 12349 Berlin. Tutti i giorni dalle 10 alle 1.30, la domenica dalle 12:00.



Berlino con i bambini - Berlino ha una nuova mascotte: si chiama Edgar, è un cucciolo di elefante nato appena 4 mesi fa, e vive al Tierpark Berlin, il secondo zoo di Berlino nella zona est della città. 160 ettari abitati da animali di tutte le specie. Merita assolutamente una visita, e non solo per chi viaggia con bambini. Indirizzo: Am Tierpark 125, 10319 Berlin. Tutti i giorni dalle 9:00, ultimo ingresso ore 17:00.



Per maggiori informazioni: www.berlincolor.com