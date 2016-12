Dieci città colorate come un caleidoscopio

CINQUE TERRE - ITALIA - I borghi storici delle Cinque Terre, incastonati tra mare e montagna, sono piccoli gioelli di bellezza in technicolor. Monterosso, Riomaggiore Corniglia, Vernazza e Manarola si mostrano ciascuna con un proprio carattere peculiare, ma tutte hanno in comune uno spirito tipicamente ligure, con le caratteristiche variopinte architetture.



BURANO, ITALIA - Un’altra perla del Belpaese, nella laguna di Venezia, meta obbligata di un viaggio romantico. Piccole costruzioni dai colori confetto si susseguono ordinate lungo i canali pieni di barche, mentre i suggestivi vicoli interni sono popolati da ristorantini, caffetterie e negozietti tipici dove si realizzano i celebri merletti.



KARLOVY VARY, REPUBBLICA CECA – Questa splendida città termale, le cui origini risalgono al XIV secolo, ricca di sorgenti curative è caratterizzata da un'architettura molto articolata, fatta di pittoresche passerelle e colonnati. La città è sede del Karlovy Vary International Film Festival, che ogni anno attira migliaia di appassionati di cinema.



BRESLAVIA - POLONIA – Situata nella Polonia occidentale, la città è caratteristica per le lunghe file di splendide abitazioni colorate che accompagnano il viaggiatore in una pittoresca passeggiata dalla piazza medievale del mercato fino al centro città. Da vedere il vivace mercato coperto che risale ai primi del Novecento, la cattedrale con due caratteristiche torri campanarie gemelle, il prezioso museo di architettura e la fontana musicale che si illumina di notte in un tripudio di suoni e colori.



PORTO, PORTOGALLO – La città è molto romantica soprattutto grazie ai suoi ponti. Da non perdere è una passeggiata lungo il ponte ad arco Dom Luis I, così come sono tutte da ammirare le ricche tinte oro e rosse della libreria Livraria Lello & Irmão. La città è molto bella anche vista dall’acqua, magari navigando lungo il fiume Douro (in italiano Duero) da cui apprezzare gli scorci più belli della città.



COLMAR – ALSAZIA - FRANCIA - Strade fatte di ciottoli, case a graticcio, la cattedrale gotica del tredicesimo secolo: queste sono alcune delle bellezze di Colmar, in Alsazia, una meravigliosa cittadina che sembra uscita da un libro di fiabe. Incantevole è il centro storico e soprattutto il quartiere La Petite Venise.



REYKJAVIK, ISLANDA – E’ la capitale più a nord del pianeta e offre uno spettacolo architettonico notevole, con le sue casette quadrate dipinte con sfumature di rosso, verde, giallo e blu, ordinate in modo meticoloso con la montagna Esja sullo sfondo.



CHEFCHAOUEN, MAROCCO – Una pittoresca città colorata di blu cobalto, situata nel nord-ovest del Marocco nella regione montuosa Rif, Chefchaouen.



TRINIDAD, CUBA - Entrati a far parte del Patrimonio mondiale dell'UNESCO nel 1988, i luminosi edifici coloniali di Trinidad, con i loro caratteristici muri colorati e i tetti rossi, rappresentano una delle più belle e caratteristiche architetture di Cuba.



CARTAGENA, COLOMBIA - Gemma multicolore della Colombia, la città è celebre per i suoi edifici coloniali dipinti di giallo, arancio, rosso e rosa, e dai balconi e verande color verde smeraldo, situati nella zona più antica, all’interno delle mura.



La selezione di città colorate è proposta da Secret Escapes, club di viaggi online specializzato in vendite flash per alberghi di lusso.