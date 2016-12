Città del mondo: i quartieri più amati dai giovani

Per orientare gli studenti nella scelta magari in vista dell''Erasmus, Uniplaces, il portale leader nello student housing mondiale, ha analizzato oltre 2,5 milioni di notti prenotate sulla piattaforma, stilando la classifica dei quartieri più popolari ed ambiti dalle migliaia di studenti che ogni anno decidono di intraprendere un periodo di studi all’estero.



Kreuzberg, Berlino - Kreuzberg rispecchia in modo perfetto i contrasti di passato e presente che rappresentano oggi l’unicità di Berlino. Il quartiere è infatti la fusione di due anime diverse, la prima, chiamata dai vecchi codici postali Kreuzberg 36, famosa per essere alternativa, colorata, creativa e multiculturale, l’altra, Kreuzberg 61, più ordinata, sofisticata e tranquilla. Kreuzberg rappresenta dunque un perfetto mix per la vita in Erasmus: di giorno è possibile trovare ispirazione passeggiando tra le vie del quartiere oppure studiare nella caratteristica libreria Another Country mentre la sera il quartiere si accende diventando il cuore della vita notturna alternativa della città, con locali dove è possibile ascoltare ottima musica dal vivo.



Città Studi, Milano - A Città Studi convivono da sempre generazioni diverse a stretto contatto. Per questo coesistono qui innovazione e tradizione, con vecchie botteghe milanesi e gallerie d’arte tutte da scoprire che si alternano a negozi trendy, pub frequentati da studenti internazionali, innovativi design shop. Proprio durante il Salone del Mobile ogni anno il quartiere si trasforma in uno dei luoghi più interessanti che ospitano la manifestazione, con un’area espositiva poco distante dove va in scena il meglio del design contemporaneo e le immancabili feste ed eventi collaterali con artisti da tutto il mondo



Canal Saint Martine, Parigi - Negli ultimi anni Canal Saint Martine sta sempre di più diventando la meta preferita degli studenti che scelgono Parigi come destinazione per il proprio Erasmus. E il motivo è molto semplice: il quartiere è uno dei più graziosi e divertenti della città, con una vena allo stesso tempo romantica e autentica. Sulle rive del canale intenti in un pic-nic o a far festa nei caratteristici locali disseminati qua e là, si incontrano di frequente studenti internazionali, aspiranti filosofi, coppie d’innamorati e parigini doc, tutti in cerca della Parigi del favoloso mondo di Amelie.



Malasaña, Madrid - Malasaña è uno dei nostri quartieri preferiti a Madrid. È bohemian, eccentrico e divertente. Il quartiere più alternativo, sempre in lotta contro il conformismo e alla guida dei movimenti controculturali. I café più cool, i luoghi segreti, la street art e i negozi dell’usato trovano casa a Malasaña. In più ci sono parecchi bar e club poco lontano, e non sarete mai troppo lontani da una festa. Questo è il miglior quartiere a Madrid per i giovani, le case per studenti.



Arroios, Lisbona - Ad Arroios si respira un’atmosfera da quartiere popolare, ricco di mercatini tradizionali, dove acquistare pesce e frutta fresca, ristoranti e negozi dai prezzi a portata di studente. Proprio negli ultimi anni il quartiere sta vivendo una fase di profonda riqualificazione e la sempre più ampia presenza di studenti ne sta decretando il definitivo successo come nuova area alla moda della capitale portoghese.



Esquerra de l’Eixample, Barcellona - Sempre più popolare non solo tra i turisti ma anche fra gli studenti di tutta Europa, Esquerra de l’Eixample coi suoi viali alberati e maestosi edifici in stile romanico, offre un’atmosfera rilassata e piacevole, ideale per chi vuole stare in una zona centrale ma lontano dal caos del centro vero e proprio. È anche il quartiere preferito dai creativi di Barcellona che si lasciano ispirare dalla sua estetica semplice ed elegante ma soprattutto la presenza del più grande campus accademico della città attrae ogni giorno un numero infinito di studenti che assicurano che l'area rimanga sempre giovane, creativa e vibrante.