La serietà, intesa come grande attenzione a ogni aspetto della manifestazione, con cui viene affrontato il carnevale a Limassol non va a discapito del suo essere divertente e dell’infrangere gioiosamente le regole che vigono per tutto il resto dell’anno. E, naturalmente, i carri sono spettacolari al punto che per l’edizione 2017 ci sarà una mostra fotografica che ricorda i più belli, legata a un evento ufficiale dell’Archivio Storico della città.



Dieci giorni di festa - Per dieci giorni la città si trasformerà, quindi, in un’unica grande festa che riempirà strade, rioni, locali e case private. Strettamente connesso con la Aprokria, la ricorrenza che la tradizione ellenica fa precedere alle 6 settimane di digiuno preparatorio della Pasqua ortodossa, il carnevale cipriota, che a Limassol trova l’espressione più piena e gioiosa, inizia quest’anno il 16 febbraio e termina esattamente dieci giorni dopo. Due sono però i giorni, a Limassol e in altre località, che potremmo definire preparatori alla festa e che vedono l’avvio di eventi come la mostra dedicata ai costumi presso la galleria d’arte Theomaria, accompagnata fino al 25 febbraio da un workshop molto creativo dedicato alla costruzione e decorazione delle maschere, in compagnia di artigiani del luogo.



La regina del carnevale - L’inizio vero e proprio sarà segnato il 16 febbraio dalla parata della “Regina del Carnevale – Il profondo blu del Mediterraneo”, spettacolarmente accompagnata dalla sua corte. Al termine della sfilata ci sarà la tradizionale serata musicale che unirà ritmi locali e internazionali legati al carnevale. Naturalmente, nutrite saranno le attività per i bambini con esibizioni di canto, ma anche momenti dedicati a laboratori musicali e artigianali per preparare coriandoli e maschere.



La Maschere pazze - Tra i momenti clou sicuramente c’è la parata dedicata alle "Pellàmaskes", le maschere pazze, che riempie letteralmente le strade di colori, suoni e danze propiziatorie. Altro appuntamento pervaso dalla frenesia carnevalesca è la sfida dedicata ai costumi free style presso il castello medioevale. Emozionanti anche le esibizioni che in tutti i quartieri della città vedranno all’opera numerosi cori - Modernoi Keri, Limassol Serenaders, Ariones, Cypriot Senenaders, EDON Serenaders, solo per nominarne alcuni - specializzati in tipi di canto differente.



L’abbuffata dopo la Quaresima - E se il carnevale precede sei settimane di regime alimentare parco, non possono mancare le trasgressioni legate al cibo. Chi ha la curiosità di fare una full immersioni nei piatti della tradizione cipriota non può perdere la saporita occasione offerta dal carnevale. La prima settimana del carnevale o settimana "Kreatini" è a base di carne poiché è l'ultima in cui è possibile mangiarla prima di Pasqua. Un piatto imperdibile è l’”Afelia”, delizioso stufato di maiale, profumato con spezie e coriandolo. La seconda è conosciuta come settimana "Tyrini", ovvero la settimana del formaggio.



Squisite specialità cipriote - Tra le proposte gastronomiche molto particolari, da provare è una vera chicca come i tortelli dolci "bourekia" ripieni di morbido formaggio fresco “anari” aromatizzato alla cannella o altri dolci, come i "daktyla kyrion" – dita di donna - sottili fagotti di pasta sfoglia, ripieni di mandorle, zucchero e cannella. Gustosissimi anche i “ravioles”, ravioli che racchiudono il formaggio locale “halloumi”, fatto di latte di capra e pecora; menta e uova, da cuocere preferibilmente nel brodo di pollo.



