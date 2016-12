Dubrovnik, elegante e misteriosa

foto Ente del Turismo

Isola di Korcula. Riconosciuta come una delle isole più verdi nel mare Adriatico, è una delle destinazioni più popolari in questa zona del Croatia. L'isola in se è ricca di spiagge, baie e insenature così come di arte e cultura. Al centro dell'isola si trova poi la città di Korcula (Curzola), presunta città natale di Marco Polo e tipica città dalmata medievale. Una curiosità: nella parte più antica della città si trova la presunta casa, oggigiorno trasformata in museo, dove sarebbe nato il noto esploratore. L'isola è ragggiungibile in aereo da Dubrovnik, oppure via mare sia dalla città di Split che da Dubrovnik

Penisola di Peljesac. Lungo la sua costa si estendono lunghe spiaggie di sabbia bianca e diverse baie, la maggior parte delle quali sono ancora incontaminate. Nelle zone interne poi, campi e verdi colline proteggono la zona dai venti, permettendo la viticoltura di un buonissimo vino rosso, il Dingac e Posip. Infine, le località turistiche più importanti sono: Ston (dove passa la famosa muraglia omonima)

Trpanj. Nota per il suo mare cristallino e la natura incontaminata, è uno tra i posti più tranquilli di tutta Dubrovnik.