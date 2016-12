Alla scoperta di Stoccolma attraverso 3 diversi itinerari

17:58 - Proclamata “Primo parco nazionale al mondo”, Stoccolma vanta una zona naturale costituita da parchi cittadini e aree verdi in città, e da oltre 24 mila isole subito fuori dalle sue mura che compongono un vastissimo arcipelago collegato da numerosi battelli di linea. Ma oltre alla natura, la città vanta musei, monumenti storici dichiarati patrimonio dell'Umanità e numerose attività ideali per gli avventurosi. Siete pronti a scoprire l'itinerario che più si adatta a voi?

UN PERCORSO TRA MUSEI DI ARTE E FOTOGRAFIA – C'è da stupirsi vedendo quanto variegati siano i musei di questa città, basti pensare che qui sorge il Museo degli Alcolici atto a raccontare aromi e sapori dell'alcool svedese, ma soffermandosi sui musei imperdibili la prima tappa prevede il Museo Fotografiska ovvero uno dei musei di fotografia contemporanea più grandi al mondo. Qui si possono visitare opere dei grandi fotografi svedesi e internazionali, sia emergenti che di fama internazionale. Noto anche per le sue esposizioni temporanee tra i grandi nomi che hanno esposto le loro opere almeno una volta si trovano David LaChapelle, Maria Friberg, Christer Strömholm, Steve Schapiro e tanti altri. Un classico imperdibile è il Moderna Museet che ospita una delle collezioni più importanti d'arte moderna e contemporanea con opere di Dalì e Picasso.



Proseguendo nella storia svedese, tappa obbligata è l'Abba The Museum un vero e proprio sogno per tutti i fan del gruppo musicale, ma anche un'occasione per chi vuole approfondirne la storia e conoscerne in modo divertente gli aspetti più curiosi. Altri musei da visitare: The Vasa Museum ovvero il luogo in cui è conservato l'unico vascello appartenente al XVII secolo e giunto perfettamente conservato fino ai giorni nostri, e altro fiore all'occhiello di questa città, lo Skansen Museum, un percorso a cielo aperto tra ricostruzioni di case antiche e fattorie che permette di imparare cinque secoli di storia svedese attraverso un percorso di casa in casa e di mestiere in mestiere come dimostrazione personaggi vestiti in abiti d'epoca pronti per rispondere a ogni eventuale domanda. Per vedere tutti questi musei è consigliabile fare la Stoccolma Card, una carta che include nel prezzo il costo di questi e altri musei, e permette anche di prendere battelli, metro e autobus senza consti aggiuntivi. La durata è di 48 ore e il costo è di 675 SEK.



VISITARE I LUOGHI PATRIMONIO DELL'UMANITA' – La capitale svedese vanta 3 siti all'interno della World Heritage List dell'Unesco, e per gli appassionati della bellezza, sono decisamente posti da visitare. Drottningholm: la residenza del Re e della Regina di Svezia è definita la Versailles del Nord e ne prende liberamente ispirazione. L'architetto Nicodemus Tessin il Vecchio avviò i lavori nel 1662 e dal 1981 è la dimora della famiglia reale. Si possono visitare gli interni del palazzo, i giardini che conducono al Padiglione cinese e il teatro Drottningholm che conserva gli arredi completi e utilizza ancora i macchinari di scena originali e le scenografie d'epoca.



Altra località patrimonio dell'Umanità è il cimitero chiamato in svedese Skogskyrkogarden, ma meglio ricordare cimitero dei Boschi. Leggermente fuori dal centro, questo luogo che potrà stranire in molti non va percepito come un luogo triste e ameno, ma al contrario è un luogo di serenità e colpisce veder come sia vissuto in tal senso dagli abitanti di Stoccolma in primis. Ampi spazi verdi, statue e esempi di architetture modernista. Decisamente un posto fuori dall'ordinario. Aperto 24 ore al giorno, qui si trova seppellita Greta Garbo. Infine altra bellezza in cui recarsi: il villaggio di Birka dell'epoca vichinga situato sull'isola di Biorko, ai tempi il più importante nodo di scambio commerciale di tutta la zona di Malardalen. Oggi si possono visitare rovine archelogiche e la ricostruzione di un villaggio vichingo.



SCOPRIRE STOCCOLMA IN MODO ORIGINALE E ATTIVO – Sorvolare la città dal cielo, osservare Palazzo Reale dall'alto, ammirare le 14 isole che compongono Stoccolma e lanciare lo sguardo sul Mare Baltico sono quanto potrete fare sulla Mongolfiera! Sono diverse la agenzie che organizzano dei tour sui cieli di Stoccolma, e che potete contattare per vivere quest'esperienza. E non solo. Avete mai pensato di vedere una città direttamente dai suoi tetti? Anche questa è un'altra visita possibile: un tour vero e proprio insieme a guide professioniste e competenti sui tetti per ammirare la città da un punto di vista diverso. E per i più sportivi: pesca, nuoto, ciclismo e anche safari. Dei veri e propri safari nella periferia di Stoccolma per ammirare non le tigri o i leoni, bensì le alci e la fauna svedese.



Per maggiori informazioni: www.visitsweden.com/svezia



Per sapere in tempo reale il meteo su Stoccolma: www.meteo.it



Siete curiosi di scoprire qualcosa di più sulla Svezia? Guardate questo video