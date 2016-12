Umea: la Svezia più trendy e frizzante

09:54 - Il 31 gennaio tutti a Umea, Svezia, per festeggiare l’inaugurazione della città a Capitale Europea della Cultura 2014. Preparatevi a giochi di luci, musica, opere d'arte di neve, ghiaccio, fuoco e video per un totale di 40 festival, 80 eventi, 100 progetti, oltre all'inaugurazione di nuovi musei e luoghi di ritrovo culturali.

La città di, situata in un’insenatura del Golfo di Botnia, 650 km a nord di Stoccolma e 400 km a sud del Circolo Polare Artico, diventerà ufficialmente ladal. Per quella data è infatti prevista una grandeche durerà fino al 2 febbraio. Questa data coincide con l’inizio del Dálvvie, la prima delle otto stagioni del calendario dei sami, unico popolo indigeno d'Europa, che cadenzerà il programma di tutto l'anno di Capitale Europea della Cultura.Umeå, infatti, sorge nel, lae per rendere più manifesta l’importanza culturale di questo popolo, si è scelto di organizzare il programma annuale di Capitale Europea della Cultura in base al suo calendario fatto non di quattro ma di otto stagioni (inizio della primavera, primavera, inizio dell'estate, estate, tarda estate, autunno, tardo autunno e inverno), ognuna con le sua peculiarità che si rispecchieranno nelle attività previste nell'arco dell’anno di Capitale Europea della Cultura.Per tre giorni artisti internazionali e creativi locali trasformeranno la città di Umeå in un’arena spettacolare fatta di neve, ghiaccio, fuoco e luce scenario di eventi e manifestazioni. Preparatevi al divertimento della cerimonia d'inaugurazione ufficiale, il: il festival coreografico con luce, musica, canto e movimento presso il fiume Umeälven; alla cosidetta City of winter - Città d’inverno con il suo spettacolo di opere d'arte di neve, ghiaccio, fuoco e video. E poi ancora agli scintillii delladove architetture verranno illuminate da un raggio laser che attraversa la città. Durante l’evento la piazza centrale Rådhustorget diventerà un grande luogo di raduno dei sami, con calderoni fumanti e renne trasformandosi così nella Sápmi Today- Sápmi oggi; musicisti provenienti dal campo della musica elettronica trasformeranno il centro della città in un vero e proprio paesaggio sonoro e per tutti gli appassionati d’arte c’è l’affascinante Words Needed - Parole cercasi, un’ affascinante opera d'arte testuale in cui testi mobili vengono proiettati su pareti di neve.Questi gli eventi, oltre all'inaugurazione di nuovi musei e luoghi di ritrovo culturali, previsti durante tutto l’arco dell’anno. Nel mese di febbraio si inaugurache, oltre a una delle più belle collezioni vintage private al mondo con oltre 500 pezzi tra chitarre e bassi elettrici (collezionate nell’arco di 40 anni dai fratelli Samuel e Michael Åhden, originari di Umeå), contiene lo spazio live Scharinska, un negozio di musica, uno studio di registrazione, uno studio fotografico e un ristorante. http://www.guitarsthemuseum.com/. Nel corso dell'anno sarà completata presso il fiume Ume la costruzione di Väven, un quartiere creativo che sarà il nuovo fulcro di cultura trasversale con, tra gli altri centri, la nuova Casa della cultura e il Museo di storia delle donne, con un profilo innovativo unico nel suo genere.Perché Umeå è tra le città più progressiste e creative della Svezia, una città aperta che difende la diversità e che storicamente ha sempre messo la cultura e la partecipazione al centro della politica. Perché Umeå si distingue attualmente per essere una delle città a più rapida espansione in Europa. Perché Umeå 2014 utilizza il concetto di “crescita guidata dalla cultura” con l'intento di sottolineare che la cultura è un motore importante per la crescita e il successo. Infine Umeå è anche tra le più importanti città delladella Svezia con una scena musicale davvero notevole e diversi festival al suo attivo: operistica, hardcore, pop, punk, rock, blues, jazz e folk. Nel corso degli anni Novanta la città è diventata una sorta di metropoli mondiale in ambito hardcore e del movimento Straight Edge. Inoltre nel 2013 Umeå ha invitato tutta l’Europa a partecipare alla progettazione di Umeå2014 in un modo che nessun’altra capitale della cultura aveva fatto in precedenza.’ - La prima cosa da fare in assoluto durante il periodo invernale è sicuramente un bel giro in slitta trainata da cani e in motoslitta, escursioni sugli sci con guida sami con sosta presso una capanna sami in mezzo alla foresta, trekking con i cavalli, ecc. Mentre d'estate è d’obbligo una visita a, rafting, safari all'alce e alla foca, escursioni in kayak nell'arcipelago alle porte di Umeå e tanto altro ancora. E per tutti gli amanti dell’arte c’è il pluripremiato parco delle sculture, con una quarantina di opere realizzate da importanti artisti svedesi e internazionali (aperto tutto l'anno), così come il Museo del Västerbotten, con esposizioni dedicate alla storia della cultura dei sami e della regione, e anche il suo museo all'aperto Gammlia, con edifici provenienti da tutta la regione e attività culturali durante i mesi estivi.Per raggiungere la città ci sono 12 voli al giorno da Stoccolma con SAS, la compagnia low cost Norwegian e Malmö Aviation (quest’ultima con partenze dal piccolo city airport di Bromma). Il volo da Stoccolma dura un’ora mentre in auto occorrono 7 ore. Per raggiungere Stoccolma dall’Italia ci sono voli non stop con la SAS da Milano, Roma e Bologna e da diverse città via Copenaghen; con Norwegian non stop da Roma tre volte alla settimana e con Ryanair ogni giorno da Milano (Bergamo) e da Roma (Ciampino) tre volte alla settimana.Per maggiori informazioni: www.umea2014.se/en/