Il sorvolare questo susseguirsi di isolotti dalle spiagge bianche e le candide lingue di sabbia non è che il preludio di un soggiorno che sarà all’insegna della bellezza e del relax. Ciò che caratterizza Thudufushi, rendendola immediatamente riconoscibile anche dall’alto, sono le sue bianche water villa disposte lungo sinuosi moli. Lo stile nell’arredamento è squisitamente italiano, con mobili realizzati su misura in rattan e pavimenti in parquet fatti a mano; non manca poi alcun tipo di confort. Oltre ad un accesso diretto al mare, alcune hanno anche un’elegante piscina privata in veranda o la vasca idromassaggio.



Il resort ha al suo interno il centro Serena Spa, un'oasi di tranquillità in un ambiente naturale, perfetto per rilassarsi e rigenerare anima e corpo. Si può scegliere tra vari trattamenti che traggono ispirazione dal ricco patrimonio di Ayurveda, l'antica scienza indiana della vita, da concetti europei quali aromaterapia e da rimedi casalinghi tradizionali trovati in tutto il Sud-Est asiatico.



Altro fiore all’occhiello è la cucina, che propone non solo piatti italiani ma anche specialità provenienti da tutto il mondo, soprattutto dall’oriente, che vanno dalla cucina fusion alle specialità di mare, dalla cucina tradizionale maldiviana al sushi e al teppanyaki. Gli sportivi potranno scegliere tra varie attività, soprattutto legate all’acqua come immersioni in primis, data la bellezza e ricchezza dei fondali, ma anche vela, windsurf, canoa, sci d’acqua e pesca d’altura; ma ci sono anche beach volley, ping pong e pilates, solo per citarne alcuni.



Su tutto però domina la bellezza di questa piccola isola, abbracciata da acque trasparenti che carezzano leggere la fine sabbia corallina delle spiagge. Un luogo raccolto e accogliente dall’atmosfera piacevolmente informale dove è facile sentirsi a proprio agio, coccolati dalla cordialità e dai sorrisi delle persone che vi lavorano e che trasmettono quella stessa distesa serenità che aleggia su tutta l’isola.