New York, a spasso tra i set di cinema e serie tv

E’ un set a cielo aperto di serie televisive di culto come Sex & The City, che l’ha fatta apparire in tutta la sua smagliante vitalità, mentre a Woody Allen è affidato il tratteggio del suo lato nevrotico, anche se il film capolavoro Manhattan è in realtà un’autentica dichiarazione d’amore in bianco e nero per questa città unica e stordente.



Se un King Kong del terzo millennio arrivasse a New York si arrampicherebbe ancora sull’Empire State Building o gli preferirebbe un altro grattacielo? Magari il Crysler Building, con il rischio di imbattersi in un Will Smith versione Man in Black che saltando da li vuole tornare negli anni ‘50, sempre che un prodigo Uomo Ragno, appollaiato su una delle prominenti teste d’aquila, non lo agguanti al volo, gustando il proseguo del film. La Fifth Avenue, la quinta strada, mecca dello shopping più sfacciatamente costoso, è anche malinconica e romantica quando Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany, vi passeggia all’alba, con gli occhiali scuri e l’abito da sera… e dove vanno le anatre di Central Park quando l’acqua del lago gela, si chiedeva il giovane Holden di Salinger.



A Central Park si va anche A piedi nudi…, come Robert Redford e Jane Fonda, oppure di corsa, lungo i 90 chilometri di strade e sentieri che lo attraversano o perché qui c’è l’arrivo della più emozionante delle maratone, che parte dal ponte di Verrazzano a Staten Island e percorre i cinque borough, ossia i distretti della città: Staten Island per l’appunto e poi Brooklyn, Queens, Bronx e Manhattan. Anche questo sarebbe un bel modo per farsi un’idea globale della metropoli, una bella corsetta di 42 chilometri e 195 metri, tra ali di folla che incitano i runner a fare del loro meglio e all’arrivo c’è sempre qualcuno a congratularsi con i piccoli eroi del giorno.



