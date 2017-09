Grecia : le isole di Patmos e Simi

Il paese ellenico è composto da tantissime isole, ognuna con una propria caratteristica che le permette di essere originale e per nulla scontata, così da incuriosire i turisti a viaggiare da una costa all’altra, per lasciarsi coinvolgere da questa magica atmosfera.



Una delle isole dell’Egeo è Patmos, famosa poiché secondo la tradizione cristiana, è qui che Giovanni Evangelista si nascose dopo esser stato esiliato da Diocleziano e scrisse il Libro delle Rivelazioni.

E’ impossibile non notare girando per la Kora, la città vecchia, la grande quantità di chiese e cappelle dalle varie forme e dimensioni, tutte da visitare e fotografare. Qui le case rispecchiano il classico scenario ellenico: bianche e dalle porte e finestre blu, tipici colori greci che, oltre a ricordare i colori della sabbia bianca e del mare, richiamano anche quelli della bandiera greca. Mentre nella città nuova, Skala, si concentra la parte più viva dell’isola, ricca di ristoranti e taverne sul mare che offrono pesce fresco locale, negozi di souvenir e bancarelle.



Patmos, oltre a esser un paradiso, è sicuramente una località dove non si soffre il caldo, infatti risulta una tra le isole più ventose e presenta degli antichi mulini a vento cinquecenteschi ristrutturati e funzionanti, davvero belli da vedere!



Un’altra perla del Dodecaneso è l’isola di Simi, particolarmente pittoresca. Lo si nota già mentre si raggiunge le sue coste, incontrando piccoli pescherecci a conduzione familiare e vedendo case colorate dai toni vivaci e solari accanto a bellissime spiagge.



Tra queste terre mediterranee si celano tradizioni antiche che l’hanno resa famosa, come quella dei maestri d’ascia. Infatti, già nell’antichità, si costruivano veloci e potenti galee, utilizzate anche dai conquistatori turchi e tutt’oggi questo antico lavoro continua con la costruzione delle migliori navi e caicchi di tutta la Grecia.