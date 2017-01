Donnavventura alle Bahamas: lo stupefacente hotel Atlantis

L’Atlantis è una dimensione a se stante, si potrebbe non uscire mai, senza annoiarsi, infatti ha un numero straordinario di stanze, suite da sogno, ristoranti dalle cucine etniche più svariate, piscine e ci sono persino il casinò più grande del Caribe ed un altrettanto rimarchevole parco acquatico. Senza dimenticare il golf a 18 buche, la spa e la possibilità di regalarsi la straordinaria emozione di nuotare con i delfini in un habitat perfettamente ricostruito.



Ma il vero fiore all’occhiello, ciò che forse più lo contraddistingue è il suo aquario. Si tratta di un autentico mondo sommerso, dove è stata ricostruita la perduta e mitica città di Atlantide, da cui l’hotel prende il nome. E’ impossibile non stupirsi guardando l’incredibile varietà di pesci che si muove in questa dimensione fantastica. Ci sono meduse dai colori fluorescenti che fluttuano nell’acqua, mante giganti, aquile di mare, pesci scorpione, murene quasi tutte le specie marine presenti nel reef e non solo. Un mondo magico dove realtà e fantasia si fondono, in uno scenario suggestivo e apocalittico al tempo stesso.



Chi invece volesse divertirsi, aggiungendo un po’ di adrenalina al puro svago, potrebbe farlo nel parco acquatico dove scivoli trasparenti tubolari, decisamente scenografici, passano nel bel mezzo di una vasca di squali, dando l’impressione di nuotare con loro.



Un tête a tête quasi da brivido, ma vissuto in piena sicurezza. L’hotel si affaccia su di una spiaggia di sabbia bianchissima, attrattiva non meno invitante per chi fosse in cerca della vacanza perfetta: sole, mare, divertimento e relax, senza contare il fatto che noleggiando una barca si posso raggiungere tranquille e riservate spiagge, godendo della bellezza straordinaria di queste isole lambite dalle acque forse più limpide e trasparenti del pianeta.