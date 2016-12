Donnavventura: l'alta cucina conquista Athuruga

06:00 - Quali sono gli ingredienti per una vacanza perfetta? Location da sogno e buona cucina. Ecco perché la combinazione che si è creata sull’isola di Athuruga, nell’arcipelago di Ari alle Maldive, e gli chef dell’associazione Jeunes Restaurateurs d’Europe è vincente al cento per cento.

Nel prestigioso Diamonds Resorts hanno preso vita indimenticabili percorsi culinari, che hanno messo in luce la straordinaria inventiva, varietà e ricchezza della cultura gastronomica italiana.



Gli artefici sono gli chef dell’associazione Jeunes Restaurateurs d’Europe, che riunisce i migliori e i più giovani rappresentanti dell’alta gastronomia. Un network europeo di cuochi e ristoratori professionisti, interpreti lungimiranti della propria epoca che con grande rigore, inesauribile creatività e rispetto del patrimonio gastronomico locale, danno vita ad una cucina moderna e profondamente radicata nel territorio.



Nata in Francia alla metà degli anni Settanta, l’associazione ha l’obiettivo di stimolare solidarietà, amicizia e scambio di idee ed esperienze fra gli chef più innovativi. Presto riconosciuta dal mondo gastronomico come una delle più prestigiose associazioni culinarie, negli anni ha saputo creare un mondo di sapori, aromi e sensazioni che dal 1992 ha travalicato i confini francesi per allargarsi ad altri paesi del vecchio continente, fra cui l’Italia.



Sull’isola di Athuruga si è materializzata non una semplice alternanza di pietanze, ma una vera e propria esperienza culinaria che ha fatto esplodere di piacere le papille gustative dei fortunati ospiti del resort. Materie prime accuratamente selezionate, preparazioni attente ed impiattamenti che soddisfano tanto gli occhi quanto il palato all’assaggio.



E quale cornice avrebbe potuto essere maggiormente indicata per accogliere un tale livello culinario se non la splendida isola di Athuruga, incastonata come una perla purissima nel mare cristallino dell’oceano Indiano. Un luogo da sogno dove nulla è lasciato al caso, per far si che davvero, ogni sogno possa trasformarsi in realtà.