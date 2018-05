Twitter ai suoi 330 milioni utenti: rilevato bug, cambiate password

"Quando scegliete una password per il vostro account, noi usiamo una tecnologia che la maschera in modo che nessuno all'interno della società possa vederla - afferma Twitter in una nota -. Abbiamo di recente identificato un problema per il quale le password vengono mostrate per intero nei sistemi interni. Abbiamo risolto il problema e non ci sono indicazioni di furto o di cattivo uso" delle password. "Con eccesso di cautela vi chiediamo di considerare di cambiare la password su tutti i servizi per cui l'avete usata", ha aggiunto la società.