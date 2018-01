Inchiesta su Twitter: spia messaggi privati tra utenti ma il social smentisce

Twitter come un "Grande fratello": la piattaforma social leggerebbe e archivierebbe tutto ciò che gli utenti scrivono online, compresi i post cancellati e i messaggi diretti, cioè quelli che gli utenti si scambiano in privato. A rivelarlo è un ingegnere di Twitter in un video girato di nascosto da Project Veritas, un sito dell'attivista conservatore e regista James O'Keefe . Il video mostra Clay Haynes , dipendente del microblog, che parla dell'esistenza di "un team di almeno 300-400 persone dedicato" a spiare i profili e i messaggi personali degli utenti.

Twitter ha però smentito: "Non esaminiamo i messaggi diretti in modo proattivo. Un numero limitato di dipendenti ha accesso a queste informazioni per scopi legittimi, e applichiamo rigorosi protocolli di accesso per quei dipendenti", ha spiegato la società a Buzzfeed.