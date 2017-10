Pokémon Go: tutti i numeri del fenomeno mondiale

Sette milioni e mezzo di download negli Usa, 30 milioni quelli complessivi nel mondo, quattro milioni di persone che ne parlano su Facebook: sono numeri da capogiro quelli fotografati da MY PR sul fenomeno del momento, Pokémon Go. Una mania mondiale che ha forti ripercussioni, oltre che in ambito sociale, anche a livello economico-finanziario e mediatico. A 40 miliardi di dollari, per esempio, è salito il valore in Borsa delle azioni della Nintendo nelle stesse due settimane di lancio. E non finisce qui.