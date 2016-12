Padova, in scooter a caccia di Pokemon: i primi multati in Italia

La Pokemon Go mania continua a imperversare, anche per le strade italiane. A Padova, all'alba, due universitari di 20 e 19 anni, a bordo di uno scooter, sono stati multati perché sorpresi dai carabinieri, alla guida del mezzo, mentre giocavano con l'app del momento. Fermati, i due erano senza documenti e con in mano uno smartphone e un tablet per catturare Pikachu & Co. A verbale hanno fatto mettere: "Eravamo a caccia dei pupazzetti". Ai due una multa di 210 euro, la prima sanzione in Italia per i patiti della realtà aumentata.