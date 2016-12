L'Apple watch arriva in Italia

L'attesa è finita: dal 26 giugno l'Apple watch sbarca in Italia. E a due mesi dal lancio ufficiale nei primi Paesi (Australia, Canada, Cina, Francia, Germania, Hong Kong, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti), c'è un'importante novità: sarà in vendita anche negli store della Mela e in alcuni selezionatissimi rivenditori di prodotti di lusso. Non più obbligatori, dunque, prenotazione e acquisto online. Prezzo? Da 399 euro.

Il conto alla rovescia che terminerà il 26 giugno, oltre che in Italia, è scattato anche in Messico, Singapore, Corea del Sud, Spagna, Svizzera e Taiwan. Non sarà più obbligatorio prenotare online e ricevere a casa il nuovissimo ritrovato della tecnologia, il sofisticato cellulare da polso, ma si potrà comprare anche direttamente presso gli Apple Retail Store e alcuni rivenditori autorizzati Apple, come 10 Corso Como a Milano.

Quello che è allo stesso tempo un orologio estremamente preciso, un dispositivo di comunicazione immediato e personale e uno straordinario compagno per la salute e il fitness offre un elevato livello di personalizzazione, per adattarsi ai gusti degli utenti, e permette una modalità completamente nuova di visualizzare le informazioni a colpo d'occhio e interagire con il mondo, grazie all'esperienza di app terze parti studiate appositamente per il polso.

Apple Watch sarà disponibile in tre collezioni: Apple Watch Sport, Apple Watch e Apple Watch Edition; quest'ultima realizzata in speciali leghe d'oro rosa o giallo 18 carati. Richiede iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 o iPhone 6 Plus con iOS 8.2 o versione successiva.