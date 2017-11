iPhoneX, arriva nei negozi lo "smartphone del futuro" di casa Apple

Si chiama iPhone "Ten", e non "X" , il neo arrivato in casa Cupertino. "Dieci" come le generazioni dello smarthone della Apple : era il 2007 infatti quando Steve Jobs presentò al mondo il primo modello. Quel giorno segnò una rivoluzione nel mondo della telefonia. Il "Ten" sarà disponibile nei negozi (anche in Italia) dal 3 novembre ed è stato ideato e presentato dalla Apple come lo "smartphone del futuro". Ecco alcune delle caratteristiche del nuovo melafonino:

La novità che forse ha colpito più il pubblico è il FaceID, il riconoscimento facciale che permetterà di sbloccare lo smartphone senza la nacessità di inserire nessun codice. Scompare infatti anche il tasto Home, ed è il primo melafonino tutto schermo: ha un display 18:9 e non ha i bordi. Il corpo è inoltre totalmente ricoperto di vetro in modo da permettere di ricaricare l'iPhone wireless. Ha una Ram da 3 giga, mentre la memoria varia dai 64 ai 256 gigabyte. Come i suoi predecessori, il Ten ha una doppia fotocamera posteriore: grandangolo e teleobiettivo, ma c'è una nuova funzione che illumina i ritratti.



L'iphoneX registra video in 4K. Un'altra novità riguarda la batteria: è la più potente di sempre, la sua durata dovrebbe superare le 15 ore con un uso dello smartphone regolare e permette una ricarica super veloce: il 50% in 30 minuti. Il costo del nuovo melafonino va dai 1189 euro per la versione 64 Gb ai 1359 euro per il 256 Gb. Ed è disponibile in argento e grigio siderale.



E' stato accolto positivamente dagli esperti del settore, in molti lo hanno definito "il miglior dispositivo che Apple abbia mai realizzato", anche se avrebbe alcuni aspetti da migliorare e perfezionare come la batteria oppure l'assenza del tasto Home che, a detta di chi l'ha provato, "disorienta".