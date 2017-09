Apple lancia iPhone X, Cook: "Nuova generazione, Steve Jobs sarebbe fiero"

Ecco lʼIphone X, lo smartphone da 999 dollari Ufficio stampa 1 di 10 Ufficio stampa 2 di 10 Ufficio stampa 3 di 10 Ufficio stampa 4 di 10 Ufficio stampa 5 di 10 Ufficio stampa 6 di 10 Ufficio stampa 7 di 10 Ufficio stampa 8 di 10 Ufficio stampa 9 di 10 Ufficio stampa 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Prezzo troppo alto? - A preoccupare è il prezzo, che parte da 999 dollari per la versione base, e le consegne: sarà disponibile dal 3 novembre, lasciando dubbi sulle forniture.



Display da 5,8" e riconoscimento facciale - Con il display retina e uno schermo da 5,8 pollici, l'iPhone X è dotato del riconoscimento facciale che manda in pensione il pulsante "home", finora caratteristica di tutti gli iPhone. "Il Face ID è più sicuro del Touch ID" afferma Apple dal teatro Steve Jobs nel suo quartier generale di Cupertino. La tecnologia del riconoscimento facciale è in grado di "imparare come cambia il volto e funziona di giorno e di notte" aggiunge Apple, lanciando anche gli "animoji", gli emoji animati che si muovono con il proprio viso. La funzione è stata sviluppata anche in collaborazione con Snapchat, in quella che gli investitori ritengono sia una buona notizia per l'app dei messaggini che scompaiono soprattutto nella sua battaglia con Instagram. Infine potrà essere ricaricato senza cavo grazie alla tecnologia wireless. Apple ha migliorato anche le prestazioni delle camere e ha introdotto una funzione in grado di scattare ritratti dei volti ad altissima qualità. Sarà disponibile in due colori, Space Grey e Silver, e avrà un costo di partenza di 999 dollari per la versione da 64 GB.



Le altre novità in campo - L'iPhone X arriva al termine di una presentazione durata oltre un'ora e mezzo, durante la quale Apple ha alzato il velo anche su molte altre novità: la Apple Tv 4K e la nuova serie di Apple Watch, proponendo anche un modello dotato di connettività cellulare che lo rende più indipendente dall'iPhone consentendo così ad Apple di ampliare potenzialmente il proprio pubblico.



iPhone 8 e iPhone 8 Plus: wireless - IPhone 8 e iPhone 8 Plus rappresentano la continuazione delle linee di telefonini lanciate da Apple tre anni fa con l'introduzione di iPhone 6. Le misure dello schermo restano di 4,7 e 5,5 pollici, i colori diventano tre (Space Grey, Silver e Gold) e anche la parte posteriore del telefono è di vetro (come del resto anche iPhone X). I nuovi iPhone 8 si potranno caricare con tecnologia wireless. Solo il Plus avrà la funzione per migliorare i ritratti, mentre iPhone 8 continua ad avere una sola camera posteriore, cosa che ha deluso molti analisti. I prezzi: si parte da 699 dollari per il modello di iPhone 8 da 64 GB e si arriva a 849 dollari per quello da 256 GB. IPhone 8 Plus costa cento dollari in più. Il costo è più alto del modello presentato lo scorso anno, il 7, che partiva da 649 dollari.