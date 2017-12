Huawei, la sfida ad Apple arriva dalla Cina: "L'anno prossimo i nostri smartphone saranno i migliori di tutti"

8 dicembre 2017 18:11 Huawei, la sfida ad Apple arriva dalla Cina: "Lʼanno prossimo i nostri smartphone saranno i migliori di tutti" La lucida follia di Richard Yu: "Intelligenza artificiale e fotocamera professionale per diventare numeri uno"

Dalla Cina con furore. Non è solo il titolo di un famoso film con Bruce Lee ma una realtà con la quale gli italiani stanno scendendo a patti. Dopo il mondo del pallone con Milan e Inter, tocca a quello degli smartphone essere "colonizzato". A guidare l’invasione c’è Huawei che nel 2017 ha vissuto in Italia una crescita enorme diventando, alle spalle di Samsung, seconda come numero di cellulari venduti, con una quota di mercato a ottobre del 26,7% che sale al 32% quando si parla di dispositivi Android.

Merito senza dubbio di prodotti che hanno fatto breccia nel mercato, come la serie P o il Mate 10 Pro, frutto di grandi investimenti nel settore della ricerca: 45 miliardi di dollari in 10 anni. E proprio la ricerca e sviluppo il cuore del successo di Huawei che ha deciso di tenersi lontana dalle fluttuazioni di Borsa e mantenere un azionariato diffuso tra i dipendenti per poter investire al meglio i grandi margini che ricava non solo nel settore consumer, e quindi smartphone, tablet, orologi, ma anche da quello che per anni è stato il suo cuore, ossia le infrastrutture. Huawei, infatti, ha "cablato" praticamente mezzo mondo, la metà che non è in mano a Cisco.

Per capire la forza d'urto di un marchio che è entrato nel cuore degli italiani, riuscendo nel non facile compito di sostituire la parola "cineseria" con prodotto cinese di qualità, siamo volati tra Pechino e Shanghai dove, ad esempio, oltre 10mila ingegneri lavorano in un edificio chilometrico al futuro degli smartphone. O nei centri dove si testano in continuazione prodotti vecchi e nuovi, compresa la rete 5g che ormai è alle porte. Ma cosa ci aspetta? "In futuro i cellulari saranno sempre più importanti nella vita di ognuno di noi - dice Richard Yu, CEO della parte consumer di Huawei -. Non solo, ma diventerà sempre più intelligente e trasparente, non è detto che manterrà questa forma. Immagino occhiali che mescolano realtà a immagini prodotte artificialmente, allargando la visuale e semplificando l'interfaccia".