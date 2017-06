Dal bilancio 2016 Mediaset ecco i numeri del sistema all news Tgcom24

Tgcom24 è un sistema crossmediale unico in Italia che prevede le seguenti piattaforme distributive: Rete Tv (Canale 51 DTT e 509 SKY), Web-Mobile, Radio, Tv Mediaset free.

Il Canale, che totalizza attualmente 3 milioni di contatti nel giorno medio, si è arricchito di nuovi appuntamenti in palinsesto, grazie anche alle prestazioni del nuovo studio polivalente, con un significativo incremento di produzioni originali. In particolare, oltre ai consueti notiziari, aggiornamenti, approfondimenti live in studio e alle principali edizioni dei Tg Mediaset, nel 2016 si sono aggiunti nuovi appuntamenti e format editoriali che hanno potenziato l’offerta di contenuti, tra i quali “Il giallo della settimana”, “Italiani brava gente”, “Stasera al cinema”, “Buone notizie dalla radio”, “Zerovirgola”, “La versione di Lilin”, “Prima serata”, “Stanze vaticane”.



Da ottobre, grazie al sistema all news Mediaset, è stato “brandizzato” un vero e proprio studio televisivo dedicato ai ragazzi all’interno de “La Città dei Bambini e dei Ragazzi”, al Porto Antico di Genova. Giovani aspiranti giornalisti creano e gestiscono totalmente il “Tg dei Ragazzi”, un mini-notiziario settimanale di circa 15 minuti. Conduzione, interviste, servizi e news raccontate dal loro punto di vista, ma anche il grandissimo lavoro che sta a monte, fatto di riprese, montaggio, regia e la totale gestione dello studio. Da dicembre anche le news di economia e finanza sono interamente autoprodotte, dando vita a un nuovo appuntamento quotidiano: “TgEconomy”.



Quanto ai New Media, il sito internet Tgcom24.it ha registrato nel 2016 circa 6,4 miliardi di pagine viste e nel comparto mobile l’App del TgCom24, come già specificato, ha superato i 5,2 milioni di download, con una crescita del 10% rispetto al 2015. Ottimi risultati del brand anche sulle piattaforme social: il 2016 ha registrato un incremento del 25% circa di fan e follone Facebook e Twitter.

Nel 2016 si è consolidata la partnership con le Radio per la distribuzione delle Breaking News: le pillole news di Tgcom24 sono diffuse in contemporanea da 7 emittenti (Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo, Radio Kiss Kiss, Radio Subasio, Radio Norba) in 5 momenti di massimo ascolto, e raggiungono un bacino potenziale di quasi 12 milioni di ascoltatori su base giornaliera.



Infine le Breaking News di TgCom24 sono in onda anche sui Canali Mediaset Free (Reti generaliste e tematiche) e raggiungono circa 6 milioni di contatti al giorno durante la settimana e 8 milioni di contatti al giorno nei weekend durante i quali il numero delle pillole distribuite aumenta.

Nel 2016, si è consolidato l’utilizzo del brand Meteo.it per le previsioni del tempo su tutte le reti televisive del Gruppo Mediaset, per il sito Internet e per la app su tablet e mobile. Gli indicatori di Meteo.it segnalano il gradimento tra gli utenti di Internet: circa 1 miliardo e cento milioni di pagine viste nell’anno e circa 500.000 browser unici nel giorno medio. Da segnalare la nuova app dedicata, con oltre 9 milioni di download, che ha sviluppato un nuovo modello di potenziale revenue attraverso il cosiddetto “native advertising”.