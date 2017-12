Dai Linkin Park a Villaggio: ecco i temi più discussi su Instagram e Facebook

Il 2017 su Facebook in Italia - Gli italiani, su Facebook, si sanno anche divertire. Tantissimi gli eventi satirici creati. Quello con più partecipanti in assoluto è stato “Le Olimpiadi Invernali di Toritto 2017” (località della provincia di Bari innevata lo scorso gennaio più della nordica Torino), seguito da “Corso su come proteggere il Cocktail in discoteca” e “Fuorisalone 2017: MAPPA Completa Eventi e Cocktail Party”.



Il 2017 su Facebook nel mondo - A livello globale, i tre momenti più discussi dell’anno su Facebook sono stati: “La Giornata Internazionale della Donna” (più di 165 milioni di persone hanno generato oltre 430 milioni di interazioni nel mondo), “Super Bowl 51” e “l’Attacco di Las Vegas”, che ha motivato oltre 3.300 persone a offrire aiuto attraverso i servizi per le emergenze sul social.



Ma non è finita qui. Le persone si sono riunite su Facebook anche per sostenersi in occasione di tragici avvenimenti: primo fra tutti il terremoto in Messico (con milioni di persone che si sono dichiarate al sicuro, offrendo aiuto alla loro comunità o donando per la causa), seguito dall’uragano Harvey e dal concerto di beneficenza in onore delle vittime dell’attacco terroristico di Manchester One Love Manchester.



Dall’online all’offline - Le persone hanno utilizzato Facebook anche per riunirsi offline. L’evento che più di tutti ha spinto gli utenti a trascorrere del tempo insieme nella vita reale - con oltre 20mila eventi su Facebook in più di 80 Paesi - è l’eclissi totale di Sole dello scorso agosto.



Instagram - Le celebrity sono uno degli argomenti preferiti dagli utenti di Instagram. Chi sono, dunque, le più seguite? Sul podio Selena Gomez (130M+ Followers), Cristiano Ronaldo (116M+ Followers) e Ariana Grande (115M+ Followers), seguiti da Beyoncé (108M+ Followers). Proprio quest’ultima si aggiudica, invece, il post con più like: l’ormai nota foto in cui annuncia la sua seconda gravidanza.



Sport - Lo sport resta uno dei temi più amati dagli utenti social. Gli eventi sportivi più instagrammati nel 2017? Super Bowl LI, NBA Finals e Wimbledon. E i topic sportivi più discussi su Facebook in Italia? La finale di Champions Juventus – Real Madrid, la morte del motociclista Nicky Hayden e la Nazionale italiana esclusa dai mondiali di calcio. Per quanto riguarda i personaggi, Cristiano Ronaldo è l’unico sportivo nella top 10 dei profili più seguiti su Instagram nel mondo. Ed è anche quello che si aggiudica le foto e i video più likati sul social.



Musica - I musicisti più seguiti su Instagram sono Selena Gomez, Ariana Grande e Beyoncé. Mentre le notizie di musica più discusse su Facebook in Italia nel 2017 sono state “Linkin Park” (in occasione della morte del frontman Chester Bennington), “Il Festival di Sanremo” e “la morte di Robert Miles”.