Twitter, c'è anche Rigopiano tra gli hashtag più usati nel 2017

Nel 2017 abbiamo twittato sopratutto di politica e di elezioni. Trump e Macron vincono come twett più utilizzate nel mondo mentre Renzi, Raggi, Salvini, Di Maio e Berlusconi sono i nomi dei politici più usati in Italia. La questione del diritto di cittadinanza, #Ius Soli è stata quella più dibattuta e frequente sul social, assieme agli hashtag di supporto o contrari ai partiti politici Pd e M5S in testa.



Parlando di condivisioni nel mondo, il tweet scritto da Carter Wilkenson, un ragazzo di 16 anni, che ha sfidato una catena di fast food in Usa, ha battuto quello anti-razzista di Barack Obama postato dopo gli scontri a Charlottesville.



Il social del canarino non si è fermato qui, ma ha decretato anche gli idoli dei giovanissimi: #justinbieber e #arianagrande sono stati quelli più usati in assoluto. Tra gli italiani, invece, vincono #benjiefede e #gabbani. Il rock rimane il genere preferito tra gli italiani che hanno scelto di commentare le dirette degli eventi #sanremo 2017 e #windsummerfestival. Tra gli spettacolo più twittati, infine, ci sono: Amici, Masterchef e Ballando con le Stelle, mentre tra le serie tv vincono #Gameofthrones, #Got7 e ovviamente la notte degli #Oscar.