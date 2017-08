Facebook e Instagram bloccati, gli utenti denunciano il blackout totale

I problemi sono stati segnalati in Italia ma nel resto del mondo: soprattutto America del nord e Australia. Alcuni utenti di Facebook non sono riusciti ad accedere o a postare contenuti. I problemi di Instagram riguardavano invece l'aggiornamento della timeline.



Le prime segnalazioni per entrambi i social sono iniziate verso le 15. Dopo alcune ore la situazione sembra in via di risoluzione. Per entrambe le compagnie di Mark Zuckerberg, le segnalazioni di malfunzionamento stanno diminuendo, mentre il social network fa sapere di essere al lavoro per risolvere la situazione.



"Siamo a conoscenza del fatto che alcune persone stanno avendo problemi ad accedere ai servizi di Facebook. Stiamo lavorando per riportare la situazione alla normalità nel più breve tempo possibile" fa sapere un portavoce di Facebook.



Per Facebook si tratta del secondo problema nell'arco di pochi giorni. Mercoledì scorso il social aveva registrato un malfunzionamento in mattinata, limitato però a chi accedeva accedevano alla piattaforma da computer con browser Chrome di Google.