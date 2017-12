Capodanno, è #Whatsappdown: App bloccata per più di un'ora

A Capodanno è #Whatsappdown: l'App di messaggistica ha smesso di funzionare in Italia per più di un'ora, così come nel resto d'Europa, mentre segnalazioni di problemi nell'uso arrivano anche da Asia e Africa. Il sistema è andato in tilt proprio nella sera in cui il suo utilizzo raggiunge uno dei suoi picchi annuali, per gli auguri di fine anno. Su Twitter oltre 350mila le segnalazioni di malfunzionamento con l'hashtag #Whatsapp e #Whatsappdown.