WhatsApp, dal 31 dicembre 2017 la chat smetterà di funzionare su alcuni telefoni

La nota - "Una decisione difficile da prendere - fanno sapere da WhatsApp - ma quella giusta per fornire alle persone modi migliori per tenersi in contatto con amici, familiari e persone care attraverso WhatsApp. Se utilizzate uno dei dispositivi mobili interessati, consigliamo di aggiornare a un nuovo Android, iPhone, o Windows Phone".



I precedenti - WhatsApp non era già più disponibile da fine 2016 su iPhone 3GS/iOS 6, Nokia S40, Nokia Symbian S60, Windows Phone 7, Android 2.1 e Android 2.2.



I prossimi - Nell'elenco degli spegnimenti futuri rientrano i cellulari che man mano diventano più vecchi, come quelli che adottano Android 2.3.7 e precedenti. La decisione, fanno sapere dalla app, è stata presa perché "queste piattaforme non offrono il tipo di performance necessario ad espandere le funzionalità della nostra applicazione in futuro".



I miglioramenti effettuati - Negli ultimi anni WhatsApp ha incrementato le proprie prestazioni con i messaggi vocali, le videochat di gruppo e la crittografia end-to-end per proteggere meglio la privacy degli utenti.