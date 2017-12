Arriva l'app Messenger Kids: Facebook apre anche ai bimbi

La novità - La novità pensata per i più piccoli non prevede pubblicità o la possibilità di fare acquisti e funzionerà con rete WiFi. Inoltre, i bambini potranno bloccare alcuni contatti ma non far sparire i messaggi o nasconderli nel caso in cui i genitori volessero controllarli.



Per ora, Messenger Kids parte negli Stati Uniti, in anteprima per alcuni gruppi di utenti e solo per iPhone e iPad. Facebook, però, sta già progettando di portare l’app anche sui dispositivi Android e Amazon.



Comunicazione familiare e massima attenzione - L'iniziativa nasce come strumento di comunicazione familiare tra figli e genitori, nonni e nipoti. Ovviamente, quando si parla di bambini, però, la soglia dell’attenzione deve restare sempre molto alta: hacker e pedofili sono in agguato. Per questa ragione, non sempre le crescenti piattaforme digitali create appositamente per i più piccoli hanno un esito positivo. Youtube, ad esempio, ha già lanciato la sua versione Kids che, però, ha scatenato polemiche negli Stati Uniti e nel Regno Unito per i casi di video con contenuti violenti, non appropriati e per commenti osceni ai filmati con minori.