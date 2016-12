17 aprile 2015 Apple Watch, anteprima italiana a Milano Svelato nel ristorante di Carlo Cracco un modello dell'ultimo prodotto della casa di Cupertino: l'iniziativa speciale per il Salone del Mobile Tweet google 0 Invia ad un amico

16:07 - Non c'è ancora una data di vendita per il nostro Paese, ma l'azienda di Cupertino ha voluto dare agli appassionati italiani della Mela un'anteprima speciale della sua ultima novità. Le tre collezioni dello smartwatch possono essere ammirate nell'ambito del Salone del Mobile di Milano in una location speciale, uno dei due ristoranti del noto chef Carlo Cracco.

Segno che l'evento è di una certa portanza la presenza di uno dei big di Apple, Phil Schiller, vicepresidente per il product marketing a livello mondiale. Inavvicinabile, ma attento osservatore delle prove dei potenziali acquirenti.

Essendo prima di tutto un orologio che strizza l'occhio al mondo della moda, l'Apple Watch in Italia si presenta nella cornice della Design Week e in una location da poco premiata da una delle bibbie del design, Wallpaper, come miglior nuovo ristorante: "Carlo e Camilla, in Segheria" diretto appunto da Cracco. Nell'evento i fan della Mela possono guardare da vicino le tre collezioni dell'Apple Watch, compresa l'Edition col quadrante in oro che può costare fino a 17mila euro.