Apple Watch, il conto alla rovescia per il tuo funerale è a portata di polso

15:11 - Il monito "Ricordati che devi morire" diventa prêt-à-porter: è in arrivo Life Clock, un'applicazione pensata per l'Apple Watch che ci dirà in tempo reale quanto manca alla nostra dipartita. Un vero e proprio countdown alla nostra morte che però, "migliorerà" tutte le volte che adottiamo uno stile di vita virtuoso. Hai mangiato la tua razione giornaliera di verdura? Guadagni 36 minuti di vita. Oppure: sei stato tutta la notte in giro? Ne perdi 25.

L'app legge e monitora i parametri del nostro stato di salute e sulla base di questi dati elabora una stima dell'aspettativa di vita. Non si tratta in effetti della prima iniziativa di questo tipo - su iPhone, per esempio, esiste già l'app Deadline - ma è certamente il primo caso in cui il conto alla rovescia è sempre a portata d'occhio.



Cattivo gusto degli sviluppatori? No, l'intento con la quale Life Clock è stata ideata è principalmente motivazionale: "Vogliamo incoraggiare le persone a fare delle scelte giuste, dando una dimostrazione tangibile di come le azioni di oggi hanno un impatto sul futuro", spiega al sito statunitense di tecnologia Mashable Tom Le Bree, partner di Rehabstudio, l'azienda che l'ha progettata.